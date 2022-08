Čingischánova smrt je dodnes zahalena tajemstvím

Když slavný mongolský vojevůdce a dobyvatel Čingischán před 795 lety naposledy vydechl, mohl zemřít s vědomím, že vytvořil říši asi čtyřikrát větší, než byla ta římská. Jeho nástupci ji dále rozšířili, takže v dějinách ji co do velikosti překonalo pouze britské impérium.

Dodnes se přitom neví, kde je Čingischán (vlastním jménem Temüdžin) pochován, a dokonce panuje i nejistota ohledně toho, jak vlastně 18. srpna 1227 zemřel. Jisté je pouze to, že 65letý vládce Mongolů byl tou dobou na východě dnešního Vnitřního Mongolska na trestné výpravě proti Tangutům, kteří neplnili své povinnosti a byli následně vyhlazeni.

Podle „oficiální“ verze spadl Čingischán z koně, který se splašil před stádem divokých koní. Vládce trpěl velkými bolestmi a horečkou a krátce po nehodě zemřel.

Kolovaly ale i jiné historky. Podle jedné z nich se Čingischán jako své osobní válečné kořisti zmocnil tangutské princezny. Když jí přikázal, aby si k němu lehla na lůžko, vykastrovala jej prý nožem tak, že velký vládce vykrvácel. Italský paleopatolog Francesco Galassi přišel v roce 2021 s tezí, že se Čingischán stal obětí moru, což by vysvětlovalo horečku a rychlou smrt. Bakterie Yersinia pestis se dodnes endemicky vyskytuje v Mongolsku a některých částech Číny a epidemie zde opakovaně dosáhla pandemických rozměrů. Další vědci jako možnou příčinu úmrtí uvádějí tyfus nebo choleru, podle jiných kronik do Čingischána udeřil blesk nebo zemřel na otravu krve po zásahu šípem do nohy.

Četné legendy kolují také o Čingischánově hrobu, ve skutečnosti ale jeho poloha není známa. Vládcovo tělo bylo převezeno do jeho rodného severomongolského pohoří Chentej a místo jeho posledního odpočinku mělo zůstat ochráněno za cenu krvavých opatření.

Na stavbě podzemního pohřebiště se podílely tisíce dělníků, po pohřbu podupali místo četní bojovníci na koních, aby bylo k nepoznání. Následně byli pobiti všichni dělníci a většina truchlících a později i jejich kati. Mezi oběťmi bylo podle legendy i velbloudí mládě, přičemž jeho matka odtáhla s armádou. Cílem tohoto opatření bylo, aby velbloudice jednoho dne Čingischánově rodině ukázala cestu k hrobce.

Tento předpoklad se však ukázal jako mylný. Přestože vědci spočítali, že Čingischánových potomků je dnes kolem šestnácti milionů, jeho hrobku zatím nikdo neobjevil – ani špičkově vybavené vědecké expedice.