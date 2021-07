Móda na olympiádě? Dřív sportovci nastupovali, v čem chtěli

Svět každé čtyři roky řeší, co mají na sobě olympijští sportovci při slavnostním nástupu. V minulosti to měli sportovci s módou mnohem snazší, oblékli si, co chtěli. Nebo taky vůbec nic...

Módní policie se může pustit do práce. V pátek začínají olympijské hry v Tokiu a světoví sportovci budou pochodovat za svými vlajkonoši. A až se tak stane, započne rovněž přehlídka jejich oblečení. Olympijské úbory jsou vděčným tématem sociálních sítí, které ožívají už při několikahodinovém defilé jednotlivých národních týmů. Bude tam i Česká republika se svým tradičním modrotiskovým designem a vějíři, což se už stalo terčem některých vtipů, píše agentura AP. Česko se svým tradičním modrotiskovým designem a vějíři stihlo stát terčem vtipů už dlouho před slavnostním ceremoniálem. Navázalo tak na křiklavé deštníky a neonově modré holínky při olympiádě v Londýně v roce 2012 a na pruhovaná saka během her v Riu de Janeiro o čtyři roky později. Ty také příliš poklon neschytaly. V antickém Řecku vládla nahota Dříve to měli sportovci ohledně módy mnohem snazší. Na počátku se nekonala žádná přehlídka nebo zahajovací ceremoniál. Atleti si oblékli, co chtěli. A často chodili s vybavením, které náleží k jejich druhu sportu. „V počátcích to nebyla velká věc,“ říká David Wallechinsky, člen výkonné rady a někdejší šéf Mezinárodní společnosti olympijských historiků. „Lidé prostě přicházeli. Pokud se chtěl tým nějak podobně obléci, tak to udělal,“ dodává Wallechinsky, jenž objevil například archivní záběry britských curlerů z roku 1924, kteří se na přehlídce při olympijských hrách ve francouzském Chamonix předvedli se vztyčenými košťaty. Na počátku byl výběr oblečení zcela dobrovolný. Ve starověkém Řecku sportovci často závodili nazí. V moderní době přehlídka uniforem často vzdává hold hostitelské zemi. Letos pandemie přinesla další prvek: masky. Přizpůsobit se všem Alison Brownová, moderátorka podcastu pro olympijské fanoušky nazvaného Keep the Flame Alive, se domnívá, že vybavit olympijské týmy, včetně těch, které soutěží na paralympiádě, není snadné. „Musí se přizpůsobit všem typům postav. Představte si drobné gymnastky, statné vzpěrače a vytáhlé basketbalisty. Musí vyjadřovat něco o národu, vzdávat čest hostiteli, být dostatečně vážné pro slavnostní příležitost, ale zároveň praktické, aby byly pohodlné pro hodiny strávené v horku,“ upozorňuje Brownová. Na tom, co nosí olympijští sportovci během zahajovacích ceremoniálů, jsou postavené celé kolekce určené k prodeji spotřebitelům. „Pro tyto značky je to skvělý okamžik, kdy mohou ukázat svého týmového ducha a své inovace v oblasti nových technologií,“ uzavírá Ted Stafford, jenž pracuje pro časopisy Men's Health a Esquire. To se týká například chladicí jednotky, kterou Ralph Lauren zabudoval do bílé džínové bundy pro vlajkonoše americké výpravy. Mohlo by vás zajímat Svoboda šlápnout do pedálů: Jak přispělo kolo k ženské emancipaci

Jak se stal ze sportovní čepice světový fenomén

Nebojte se, je to jen cylindr