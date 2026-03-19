Cíle USA a Izraele ve válce s Íránem nejsou stejné, uvedla Gabbardová

19. 3. 2026 – 17:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Cíle USA a Izraele ve válce s Íránem nejsou stejné, uvedla Gabbardová
zdroj: Profimedia
Cíle Spojených států a Izraele ve vojenském konfliktu s Íránem nejsou stejné, uvedla dnes šéfka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová před výborem Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby.

Americký prezident Donald Trump o něco později oznámil, že izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, aby neútočil na íránská ropná pole, uvedla agentura Reuters.

"Cíle, které stanovil prezident, se liší od cílů, které stanovila izraelská vláda," uvedla Gabbardová s odkazem na šéfa Bílého domu. "Z provedených operací je patrné, že izraelská vláda se soustředila na vyřazení íránského vedení z provozu. Prezident prohlásil, že jeho cílem je zničit íránskou schopnost odpalovat balistické rakety, jejich výrobní kapacity v této oblasti a jejich námořnictvo," dodala.

Trump o něco později oznámil, že požádal Netanjahua, aby Izrael neútočil na íránská ropná pole. "Řekl jsem mu: 'nedělejte to' a on to neudělá," řekl Trump novinářům v Oválné pracovně.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Zdroje:
ČTK

