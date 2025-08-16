Chytré telefony představují podle nové studie tato rizika pro děti. Nehřešíte také?
16. 8. 2025 – 12:39 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nová mezinárodní studie varuje, že chytré telefony v rukou dětí mladších 13 let mohou výrazně poškodit jejich duševní zdraví. Odborníci proto vyzývají k omezením podobným těm, která platí pro alkohol a tabák, a rodičům radí, jak rizika minimalizovat.
Rodiče po celém světě by měli zpozornět. Nový rozsáhlý výzkum společnosti Sapien Labs, do něhož se zapojily téměř dva miliony lidí ze 163 zemí, varuje, že používání chytrého telefonu před 13. rokem věku může mít vážné následky pro duševní zdraví dítěte. Data ukazují souvislost s vyšším výskytem sebevražedných myšlenek, horší schopností zvládat emoce, nižším sebevědomím a odtržením od reality – zejména u dívek.
Zakladatelka a hlavní vědkyně Sapien Labs, Tara Thiagarajanová, doporučuje, aby děti měly vlastní telefon nejdříve ve 14 letech, přičemž některé další autority, například sociální psycholog Jonathan Haidt, posouvají hranici pro používání sociálních sítí až na 16 let. Podle studie se totiž s každým rokem, kdy dítě získá telefon dříve než ve 13 letech, zvyšuje pravděpodobnost horšího duševního stavu v dospělosti.
Nebezpečí, která nejsou na první pohled vidět
Studie upozorňuje na faktory, které zhoršují psychickou pohodu mladých lidí – přístup k sociálním sítím, kyberšikana, narušený spánek či napjaté rodinné vztahy. Tyto vlivy často vedou k příznakům, jež běžné studie přehlížejí: zvýšená agresivita, odtržení od reality a hluboké pocity beznaděje. Podle Thiagarajanové se jedná o varovné signály, které mohou mít dalekosáhlé společenské důsledky. Výsledky jsou tak přesvědčivé, že vědci vyzývají k celosvětovým omezením – podobným těm, která platí pro alkohol a tabák. Navrhují zákaz používání chytrých telefonů pro děti mladší 13 let, zavedení povinné výuky digitální gramotnosti a větší odpovědnost firem, které tyto technologie vyrábějí.
Co mohou rodiče dělat už dnes
I když dítě už chytrý telefon má, není podle odborníků pozdě. Rodiče mohou omezit funkce telefonu, přejít na tlačítkový přístroj nebo smazat nejrizikovější aplikace. Je ale důležité s dětmi otevřeně mluvit, vysvětlit důvody změny a být připraveni na jejich odpor. Klinická psycholožka Melissa Greenbergová doporučuje přiznat, že i dospělí mají problém odolat přitažlivosti mobilů, a tím ukázat, že nejde o jednostranný zákaz, ale o společné hledání zdravé cesty.
Další možností je spojit se s rodiči kamarádů a dohodnout se na společném postupu. Existují iniciativy, jako je Wait Until 8th, kde se rodiče zavazují nepořizovat dětem chytrý telefon až do konce osmé třídy. Taková dohoda snižuje tlak vrstevníků a dává rodinám pevnější základ pro rozhodování. Nakonec však vyvstává zásadní otázka: Jaký věk je pro dítě ten správný, aby dostalo vlastní chytrý telefon? Je to doporučovaných 14 let? Nebo by mělo platit přísnější pravidlo, že sociální sítě jsou vhodné až po 16. roce? A co děti, které už telefon mají – dokážeme jim vytvořit prostředí, kde technologie nebudou škodit, ale pomáhat? Odpověď na to si musí najít každý rodič sám, ideálně dřív, než dojde k nevratným škodám.