Dnes je sobota 16. srpna 2025., Svátek má Jáchym
Počasí dnes 29°C Polojasno

Cestou k ukončení války je podle Trumpa mírová dohoda, nikoliv pouze příměří

16. 8. 2025 – 14:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Cestou k ukončení války je podle Trumpa mírová dohoda, nikoliv pouze příměří
Donald Trump odlétá ze společné schůzky s Putinem | zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Americký prezident Donald Trump po schůzce se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce a telefonátech s lídry Ukrajiny a Evropy uvedl, že nejlepší cestou ke konci války je mírová dohoda, nikoliv pouze příměří na Ukrajině.

Šéf Bílého domu to dnes oznámil na své sociální síti.

Evropští lídři před summitem v Anchorage uvedli, že nezbytným předpokladem pro jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině je příměří. Na bezpodmínečný klid zbraní naléhá rovněž Ukrajina. Naopak Moskva příměří odmítá bez splnění svých podmínek a tlačí na širší dohodu ohledně Ukrajiny, kterou před více než třemi lety v plném rozsahu vojensky napadla.

"Bylo stanoveno všemi, že nejlepší způsob, jak ukončit hrůznou válku mezi Ruskem a Ukrajinou, je přejít přímo k mírové dohodě, která válku ukončí, a ne k pouhé dohodě o příměří, která často nevydrží," napsal Trump na sociální síti Truth Social ke své schůzce s Putinem a telefonáty s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, evropskými lídry a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.

Potvrdil také dřívější oznámení ukrajinského prezidenta Zelenského, že začátkem příštího týdne přiletí do Spojených států na jednání s Trumpem. "Přijede v pondělí odpoledne do Washingtonu D.C., do Oválné pracovny. Pokud vše půjde podle plánu, následně naplánujeme setkání s prezidentem Putinem," dodal Trump.

Rusko tvrdí, že pro dlouhodobé urovnání konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou je zapotřebí odstranit jeho "základní příčiny" a vycházet "z reálné situace na místě". Případná mírová dohoda by proto měla mít "komplexní a dlouhodobou" podobu.

Za "základní příčiny" konfliktu nyní Moskva označuje například záměr Kyjeva vstoupit do NATO a prozápadní revoluci v roce 2014, která vedla ke svržení proruského režimu na Ukrajině. Moskva také tvrdí, že Ukrajina musí v rámci jakékoliv mírové dohody přijmout ruskou anexi rozsáhlé části svého území. To Kyjev odmítá.

Lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden ve společném prohlášení uvedli, že příměří je nezbytným předpokladem pro jednání. Zelenskyj k prohlášení uvedl, že ho plně podporuje.

Tagy:
Rusko USA Ukrajina boje Putin trump
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Chytré telefony představují podle nové studie tato rizika pro děti. Nehřešíte také?

Následující článek

Návštěva za dveřmi? Tyhle triky uklidí váš byt za pár minut!

Nejnovější články