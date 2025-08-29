Chtěli mě obrat o byt za hubičku: Podvodníci cílí na důchodce, kteří nevědí, jakou má jejich majetek skutečnou cenu
29. 8. 2025 – 14:50 | Zprávy | Anna Pecena
Staří lidé jsou čím dál častěji terčem chytráků, kteří jim nabízejí „výhodný odkup“ jejich bytu nebo domu. Ve skutečnosti jde o rafinované praktiky, jak z důchodců vytáhnout střechu nad hlavou za směšnou částku. Kdo naletí, toho čeká hořký konec – a místo jistoty ve stáří jen starosti, exekuce a hanba.
Jak to funguje: sladké řeči, tvrdá realita
Obchodníci s nemovitostmi mají jednoduchý plán. Vyhledávají osamělé seniory, kteří bydlí ve starších bytech nebo domech. Přijdou s nabídkou: „Odkoupíme váš byt, zajistíme vám doživotní bydlení, a ještě dostanete hotovost do ruky.“ Na papíře to vypadá lákavě – peníze hned, žádné složenky, žádné starosti. Jenže realita je jiná.
Ve smlouvách se skrývají klauzule, které seniora připraví o možnost skutečně v bytě zůstat. Často jde o složité právnické formulace, které laik nedokáže rozklíčovat. A když si babička nebo děda podepíšou, co jim vnutili, už není cesty zpět. Cena bývá hluboko pod tržní hodnotou – byt za miliony prodají za pár set tisíc, a o všechno přijdou.
Příběhy, které mrazí
„Řekli mi, že byt má cenu sotva milion. Podepsala jsem, a pak jsem zjistila, že ho během dvou týdnů prodali za více než trojnásobek,“ vypráví paní Marie z Ostravy. Podobné příběhy nejsou ojedinělé. Policie sice vyšetřuje desítky případů, ale dokázat podvod je těžké – většinou jde o „dobrovolný“ podpis smlouvy.
Mnozí senioři proto přicházejí o střechu nad hlavou, stěhují se k příbuzným nebo dokonce končí v nájemním bytě, kde platí horentní sumy. Z původního „výhodného obchodu“ je tak katastrofa, která zničí celé stáří.
Jak se bránit a kde ušetřit
Největší zbraní proti těmto praktikám je informovanost. Nikdy nic nepodepisujte bez konzultace s právníkem nebo alespoň s rodinou. Pokud vám někdo nabízí „rychlý výkup“ bytu či domu, je téměř jisté, že se vás snaží připravit o majetek.
Chcete-li ušetřit, zvažte jiné varianty: například pronajmout část nemovitosti, využít sociální příspěvky nebo si sjednat legální zpětnou hypotéku přes banku, kde máte jasně stanovené podmínky. Tyto oficiální cesty bývají bezpečnější a hlavně férové.
Nikdy nepodceňujte skutečnou cenu svého majetku – informujte se u více realitních kanceláří, podívejte se na inzeráty v okolí a získejte představu, kolik opravdu stojí váš byt či dům. Jen tak se ubráníte šmejdům, kteří by vás chtěli obrat o celoživotní úspory i střechu nad hlavou.