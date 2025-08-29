Putin se vysmívá mírovému úsilí, EU chystá nové sankce, řekla Kallasová
29. 8. 2025 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin se podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové vysmívá jakémukoli mírovému úsilí. Je třeba zvýšit tlak na Rusko, to je jediné, čemu rozumí, uvedla Kallasová před dnešním neformálním jednáním ministrů obrany zemí EU v Dánsku.
Česko na jednání zastupuje ministryně obrany Jana Černochová. Hlavními tématy, o kterých budou ministři diskutovat, jsou podle Kallasové ruská válka proti Ukrajině a rovněž obranná připravenost Evropské unie.
"Viděli jsme včera (ve čtvrtek) další velký útok na Kyjev, který zasáhl i misi EU. Tyto útoky ukazují, že Putin se jen vysmívá jakémukoli mírovému úsilí," řekla Kallasová novinářům. Čtvrteční raketový a dronový útok na ukrajinské hlavní město si podle dnešního vyjádření tamních úřadů vyžádal 23 obětí.
V souvislosti se zvýšením tlaku na Rusko hovořila Kallasová o práci na dalším, v pořadí už devatenáctém balíčku sankcí proti Moskvě. Ten by EU mohla představit v několika příštích dnech. Nové sankce by se mohly opět týkat energetické oblasti, ale rovněž i finančních služeb, poznamenala šéfka diplomatické služby EU.
Podle litevské ministryně obrany Dovilé Šakalienéové je naděje na možná mírová jednání přinejmenším naivní. "Putin si jen levně kupuje čas na zabití dalších lidí a předstírá určitou ochotu, že by možná zastavil své vlastní vražedné kroky," uvedla Šakalienéová. "Litevská pozice je jasná, Putinovi nelze věřit," dodala.
Nejlepšími bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu jsou podle ní silná ukrajinská armáda a tlak na Rusko. "Nejúčinnějším způsobem, jak zastavit tok peněz proudících do ruské války na Ukrajině, je zavedení sekundárních sankcí proti Rusku," dodala Šakalienéová. Jde o zavedení sankcí vůči třetím zemím, které pomáhají Moskvě obcházet stávající omezení.
"Nejlepší bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu bude členství země v NATO, protože to ale bude nějakou dobu trvat, musíme teď najít jiná řešení," řekl novinářům v Kodani estonský ministr obrany Hanno Pevkur. Estonsko je podle něj po uzavření příměří připraveno vyslat své vojáky do případné mírové jednotky, která by měla na dodržování míru dohlížet.