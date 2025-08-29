Šílenství jménem Labubu: Odkud se vzalo a proč?
29. 8. 2025 – 14:50 | Zpravodajství | Alex Vávra
Chlupatá příšerka jménem Labubu pobláznila svět. Z doplňku na kabelky se stal módní hit, za který lidé platí statisíce, stojí fronty přes noc a občas se i poperou. Jak se z podivné hračky stala globální senzace?
Na první pohled působí zvláštně – špičaté uši, velké oči a rošťácký úsměv s devíti zuby. Někdo je považuje za roztomilé, jiný za ošklivé či podivné. Ale ať už si myslíte cokoli, šílenství kolem panenek Labubu se rozšířilo po celém světě. Labubu je postava z kolekce „The Monsters“, kterou vytvořil hongkongský umělec Kasing Lung. Původně šlo jen o ilustraci v obrázkových knihách inspirovaných severskou mytologií. V roce 2019 ale čínská společnost Pop Mart proměnila tuto bytost v plyšové figurky s vinylovou hlavou – a od té chvíle začal příběh, který změnil byznys s hračkami. Panenky se prodávají hlavně ve „slepých krabičkách“, takže kupující zjistí, co si pořídili, až po rozbalení. Nejoblíbenější jsou asi 15cm přívěsky, které lidé hromadně věší na kabelky. A právě moment překvapení, zda uvnitř čeká obyčejná figurka nebo vzácná „chaser“ edice, je velkým lákadlem.
Od slepých krabiček k burze a celebritám
Když Pop Mart získal práva na Labubu, byl ještě jen drobným řetězcem v Pekingu. Dnes provozuje přes 2 000 „roboshopů“ po celém světě a jeho akcie na hongkongské burze vyrostly o stovky procent. Zisky společnosti se meziročně ztrojnásobily a více než třetinu příjmů v roce 2024 přinesly prodeje mimo pevninskou Čínu.
Labubu se stal globálním fenoménem i díky celebritám. V dubnu 2024 začala Lisa z K-Pop skupiny Blackpink přidávat fotky svých figurek na Instagram. Následovaly ji Dua Lipa, Rihanna, Kim Kardashian i David Beckham. Z doplňku na kabelku se stala módní záležitost a panenky zaplavily TikTok i další sociální sítě. Fronty před obchody v Šanghaji i Londýně se staly virální atrakcí, někdy přerůstaly v potyčky. V Británii musel Pop Mart v dubnu dokonce zastavit prodej úplně, aby zajistil bezpečnost zákazníků. V USA zase policie vyšetřovala krádeže figurek v hodnotě desítek tisíc dolarů.
Když se posedlost změní v byznys
Originální přívěsky stojí kolem 18 liber (cca 530 Kč), větší panenky i přes 6 300 Kč. Jenže na sekundárním trhu se ceny vyšplhaly do závratných výšin – vzácná trojice „Three Wise Labubu“ se prodala za zhruba 679 tisíc Kč, speciální edice vytvořená ve spolupráci se značkou Sacai dokonce za 750 tisíc Kč. Nejdražší kus z druhé ruky se zatím prodal na eBay: limitovaná edice ve spolupráci s Vans vynesla přes 254 tisíc Kč.
Fenomén přitom začal poměrně nenápadně. V Kanadě se prodávaly běžně za 25 až 70 kanadských dolarů (cca 425–1 190 Kč), což odpovídá ceně běžného módního doplňku. Ale jakmile se do věci vložily sociální sítě a celebrity, zájem vystřelil do astronomických výšin. Na vlně popularity se ovšem svezly i padělky. Figurky označované jako „Lafufu“ se objevily na černém trhu, ovšem britské i americké úřady varují, že mohou obsahovat toxické materiály nebo představovat nebezpečí pro děti. Jen v oblasti North Tyneside bylo během jediného měsíce zabaveno více než 2 000 kusů.
Kouzlo, které nikdo neumí vysvětlit
Proč lidé stojí celé noci ve frontách kvůli podivné plyšové příšerce? Možná jde o souhru náhod – správný čas po pandemii, kdy lidé hledali únik a něco nedokonalého, chaotického. Možná je to pocit vítězství, když se vám podaří sehnat vzácný kus. A možná jen čistá magie internetu. Jisté je, že Labubu se stalo symbolem čínské popkultury. Podle státní agentury Xinhua dokazuje světu, že čínská kreativita a kvalita dokáže oslovit globální publikum. Ať už se na něj díváte jako na hračku, módní doplněk nebo investici, jedno je jasné: Labubu je dnes všude.