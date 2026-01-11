Cestovatelské drama, strach a nejistota! Slavný moderátor Aleš Háma zůstal viset v Arábii
11. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Z příjemné výpravy se najednou stalo nečekané drama s nejistým koncem.
Oblíbený moderátor Aleš Háma je vášnivým cestovatelem a má pro strach uděláno. Cesty do nejistotou zmítaných krajů se ale mohou pořádně zkomplikovat, o čemž se Aleš přesvědčil na vlastní kůži.
Háma se chystal navštívit pouštní ostrov Sokotra, jenže přišla zásadní čára přes rozpočet: „Tak čekáme v Abu Dhabí v hotelu na vysněnej odjezd na Sokotru a díky vpádu Saudů do Jemenu jsou zrušený všechny lety do odvolání. Takže se smiřujeme s realitou,“ napsal zklamaný Háma na sociální síti.
„Děláme nové plány, protože na Sokotru neletíme. I kdybychom se dostali tam, tak nám nikdo nezaručí, že se dostaneme zpátky. Ach jo. Ale i takový je život cestovatelův,“ hořekoval.
Ještě hůř na tom ale byli turisté, kteří v kritické chvíli už na ostrově byli: Kvůli zrušeným letům tam beznadějně uvízli. Mělo by jít o zhruba 400 lidí, mezi nimi i Čechů: „Ministerstvo zahraničí má aktuálně informace o 27 Češích na ostrově Sokotra,“ uvádí TN.cz.
Nakonec se ale podle všeho podařilo odbavit evakuační lety a ani Háma nakonec neseděl na hotelu s rukama v klíně. Situaci rychle vyřešil improvizovaným programem: Vyrazil pod stan do pouště.
„Vyrazili jsme na takový výlet autem k saúdskoarabským hranicím. Naši první noc strávíme v dunách kousek od městečka Liwa,“ chlubil se na Instagramu.