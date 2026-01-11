Slovenský prezident předal státní vyznamenání, ocenil i Sabovčíka
11. 1. 2026 – 6:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slovenský prezident Peter Pellegrini dnes udělil vysoká státní vyznamenání 22 osobnostem.
Ocenil například krasobruslaře Jozefa Sabovčíka, dále kromě jiných účastníky protifašistického a protikomunistického odboje, vědce, lékaře a pracovníky v kultuře.
Bratislavský rodák Sabovčík (62), který jako první krasobruslař předvedl na mezinárodní soutěži čtverný skok, převzal Řád Ľudovíta Štúra první třídy za zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti sportu, jakož i za mimořádné šíření dobrého jména Slovenska v zahraničí. Sabovčík, jenž se před léty přestěhoval do Spojených států, během své kariéry získal šest titulů mistra Československa, dvakrát byl mistrem Evropy a na zimních olympijských hrách v roce 1984 v Sarajevu vybojoval bronzovou medaili.
Stejné ocenění jako Sabovčíkovi slovenský prezident udělil již zesnulému fotbalistovi a trenérovi Jozefu Venglošovi, který patřil k nejvýznamnějším postavám československého fotbalu.
Státní vyznamenání dostalo také několik účastníků protikomunistického a protifašistického odboje, jakož i přeživší z koncentračních táborů Kornélia Wirtschafterová.
Ocenění získali rovněž bývalý guvernér slovenské centrální banky Ivan Šramko, někdejší slovenský ministr školství a historik Dušan Čaplovič in memoriam, dále automobilový designér Branislav Maukš, vědci Ján Tkáč a Denisa Nikodemová, lékař a děkan jedné ze slovenských lékařských fakult Juraj Payer, jakož i představitelé kulturního života.
Pellegrini v proslovu řekl, že bohatství Slovenska spočívá v talentu lidí, v jejich pracovitosti a tvořivosti. "Jsou to lidé, kteří tvoří skutečné hodnoty. Často bez potlesku a pozornosti médií či sociálních sítí. Úspěch jejich práce se neodvíjí ani od počtu lajků či počtu sledování na sociálních sítích," uvedl slovenský prezident.
Slavnostní ceremoniál předávání státních vyznamenání byl u příležitosti 33. výročí vzniku samostatného Slovenska, které připadlo na 1. ledna.