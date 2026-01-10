Dnes je sobota 10. ledna 2026., Svátek má Břetislav
10. 1. 2026 – 5:30 | Magazín | BS

Česko opět sevřou mrazy! Meteorologové varují: O víkendu se prudce ochladí
zdroj: Profimedia.cz
Chystejte teplé oblečení, konec týdne bude mimořádně mrazivý, lokálně se čekají teploty i okolo -20 °C.

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu prozradili, na co se máme připravit o právě začínajícím víkendu: Zima bude úřadovat s plnou parádou, přijde mráz a sníh.

V sobotu můžeme čekat zataženo a poctivou sněhovou nadílku: „Sobota bude ve znamení velké oblačnosti a sněžení. Mrazy přechodně zmírní, noční minima se budou pohybovat mezi -4 až -9 °C, v jihozápadní polovině Čech kolem -2 °C,“ píšou meteorologové.

Pak ale přijde propad: „Denní maxima očekáváme mezi -4 až +1 °C. Už během dne k nám ale od severu začne proudit studený vzduch a bude se výrazně ochlazovat, pocit chladu ještě umocní zesilující severovýchodní vítr,“ vysvětlují.

Neděle bude arktická: „Neděle bude mrazivá, v noci klesnou teploty pod -10 °C, lokálně i pod -15 °C, přes den se teploty dostanou pouze na -8 až -3 °C. Severozápadní vítr bude nadále výrazně snižovat pocitovou teplotu a zároveň lokálně tvořit sněhové jazyky. Místy se objeví slabé sněžení, ale na mnoha místech bude alespoň přechodně slunečno,“ předpovídají odborníci.

K příspěvku také připojili mapky odhadované skutečné a pocitové teploty. V noci na neděli můžeme podle nich čekat lokální propady až k -19 C. Pocitová teplota může v oba dny spadnout až pod -20 °C na větrných místech.

chmu teplota 100106 zdroj: ČHMÚ

chmu teplota 100106 wind chill 2 zdroj: ČHMÚ

