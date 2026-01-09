Babiš probere prezidentův dopis k Turkovi s koaličními partnery v pondělí
9. 1. 2026 – 17:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijal dopis, v němž mu prezident Petr Pavel sdělil důvody, proč nevyhověl nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí.
Mluvit o něm bude s partnery z Motoristů a SPD na pondělní schůzce koaliční rady, uvedl bez dalších podrobností ve vyjádření, které dnes ČTK poskytla mluvčí kabinetu Karla Mráčková.
"Dopis pana prezidenta jsem přijal a budeme o něm mluvit s koaličními partnery na pondělní koaliční radě," napsal premiér ve vyjádření. V dopisu, který Pražský hrad zveřejnil na svém webu, Pavel uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu, což nelze připisovat například mladické nerozvážnosti. Odepření jmenování je podle Pavla preventivním nástrojem obranyschopné demokratické republiky.
Babišovi Pavel také napsal, že je připravený se s ním v duchu vzájemné loajální spolupráce ústavních orgánů sejít a poskytnout mu součinnost k doplnění vlády. Řízením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený šéf diplomacie a Motoristů Petr Macinka. Motoristé trvají na tom, že to nemůže být dlouhodobé řešení a že nemají jiného kandidáta než Turka. Ve středu nominaci podpořil jejich poslanecký klub, podle předsedy frakce Borise Šťastného se poslanci shodli i na dalších krocích, o nichž nejprve informuje koaliční partnery ANO a SPD na pondělním jednání koaliční rady.
U Turka je podle Pavla řada okolností, které často jednotlivě, ale hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu vůči základním hodnotám ústavního řádu. "Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo," uvedl. Dalšími výroky pak Turek vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin, minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem. Turek čelí dlouhodobě kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá.
Turek podle hlavy státu navíc opakovaně prokazoval nedostatek respektu k předpisům, nešlo přitom o jednorázové excesy. "Nemám též pochybností, že lze tato jednání Filipu Turkovi přičíst natolik, aby u veřejnosti důvodně vyvolala pochybnosti o jeho loajalitě vůči ústavnímu řádu," dodal Pavel.