O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, řekl Trump
10. 1. 2026 – 6:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
O tom, kdo bude těžit ropu ve Venezuele, rozhodnou Spojené státy.
Na úvod jednání se skupinou vysokých manažerů ropných firem to dnes večer SEČ prohlásil americký prezident Donald Trump. Podle něj Caracas již začal předávat Spojeným státům 30 milionů barelů ropy, napsala agentura Reuters. USA začnou tuto ropu okamžitě zpracovávat a prodávat. Trump také chválil spolupráci se současným venezuelským vedením. Americký prezident očekává od firem investice do venezuelského ropného průmyslu ve výši přes 100 miliard dolarů (2,1 bilionu korun), firmy ale poukazovaly spíše na úskalí investic.
Jednání se zástupci velkých ropných společností z USA i Evropy následuje v Bílém domě po sobotním americkém zásahu, při kterém byl unesen venezuelský prezident Nicolás Maduro. Američané po venezuelských úřadech podle předchozích Trumpových vyjádření požadují naprostý přístup k ropnému sektoru. "Kdybychom to neudělali my, udělaly by to Čína nebo Rusko," uvedl o zásahu Trump.
"Rozhodneme o tom, které ropné společnosti tam půjdou, kterým dovolíme tam jít (do Venezuely)," uvedl Trump na začátku jednání, kterého se podle dostupných informací neúčastní žádný venezuelský představitel. Podle amerického prezidenta by se mohlo podařit uzavřít dohodu se společnostmi, které budou chtít působit ve Venezuele, již dnes nebo v krátké době. Podle něj se ropné společnosti budou moci nyní ve Venezuele spolehnout na naprostou bezpečnost. "Jednáte přímo s námi, ne s Venezuelou," řekl Trump.
Trump na setkání zopakoval své tvrzení, že ropné společnosti provedou investice do venezuelského ropného sektoru ve výši nejméně 100 miliard dolarů, o čemž ale experti pochybují. Podle něj se bude jednat o firemní prostředky společností. "Nepotřebují státní peníze. Potřebují ochranu vlády," uvedl Trump s tím, že firmy dostanou bezpečnostní garance. To ale podle něj neznamená nasazení amerických vojáků ve Venezuele.
Podle Trumpa již Caracas začal předávat Spojeným státům 30 milionů barelů ropy. To je zhruba měsíční těžba. Šéf Bílého domu dodal, že USA začnou okamžitě zpracovávat a prodávat ropu až do objemu 50 milionů barelů. Mělo by se tak stát podle schématu, které představil Trump i americké ministerstvo energetiky v uplynulých dnech. Výnosy z prodeje mají být uloženy na speciální účty a o použití financí bude rozhodovat Washington.
"Vycházíme extrémně dobře s lidmi ve Venezuele - jak s lidmi, tak s těmi, kteří je vedou," uvedl Trump s narážkou na novou prozatímní prezidentku Delcy Rodríguezovou. Ta se dostala do čela venezuelského státu poté, co Spojené státy v sobotu zajaly Madura. "Je to zcela odlišná Venezuela," řekl Trump. V zemi přitom zůstali u moci prakticky stejní činitelé, kteří působili před sobotním americkým zásahem.
Rodríguezová dnes přitom počínání USA ve Venezuele ostře kritizovala. Během online setkání s prezidenty Brazílie Lulou da Silvou a Kolumbie Gustavem Petrem a španělským premiérem Pedrem Sánchezem podle agentury AFP odsoudila "závažnou, zločinnou, nezákonnou a nezákonnou agresi spáchanou proti Venezuelské bolívarovské republice" z 3. ledna. "Znovu jsem potvrdila, že Venezuela bude i nadále čelit této agresi diplomatickou cestou," ujistila zároveň prozatímní prezidentka krátce poté, co Washington i Caracas oznámily ochotu obnovit vzájemné diplomatické vztahy.
Ochotu působit ve Venezuele oznámil na setkání s novináři představitel firmy Chevron, jediné americké ropné společnosti, která v zemi podnikala i v nedávné době. Zástupci dalších firem poukazovali na možná úskalí či na nutnost prozkoumat stav ropného průmyslu v zemi. "Dnes tam není možné investovat," řekl šéf firmy Exxon Darren Woods, podle kterého jsou nutné změny v legislativě. Konkrétní závazky k investicím na začátku schůze nezazněly. Naopak některé firmy zmiňovaly ztráty, které zaznamenaly při znárodnění ropného průmyslu ve Venezuele v minulosti.