Česko končí s repatriačními lety, které spustilo kvůli íránské válce
12. 3. 2026 – 18:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu pro lidi, kterým návrat domů zkomplikovala íránská válka.
Dnešní dvanáctý repatriační let je poslední, oznámilo v podvečer ministerstvo zahraničních věcí (MZV) na sociální síti X. Celkem se jimi z konfliktem zasažených oblastí vrátilo více než 1500 českých občanů, doplnilo. Repatriační lety armádními letouny a letadly společnosti Smartwings stát spustil poté, co Izrael a USA koncem února vojensky napadly Írán.
Dnešní repatriační let Smartwings ze saúdskoarabského Rijádu má na palubě 102 lidí, uvedla odpoledne firma. "V současné chvíli krizová linka MZV neeviduje žádné české občany, kteří by se v oblasti nacházeli v naléhavé situaci. Proto jde o poslední vládou organizovaný repatriační let v této krizi," uvedlo ministerstvo. České zastupitelské úřady v regionu jsou ale podle něj připravené v případě akutní potřeby v budoucnu pomoct s umisťováním českých občanů na repatriační lety jiných zemí Evropské unie.
MZV poděkovalo společnosti Smartwings a armádě a za obrovské nasazení diplomatům, konzulárním pracovníkům a úředníkům ministerstva. Zejména zpočátku ale zaznívala od některých cestujících kritika, že nemají od státu dostatek pomoci a informací. Stížnosti směřovaly také na cestovatelský systém Drozd. Rozporná byla po vypuknutí íránské války vyjádření zástupců vlády o tom, zda repatriační lety stát spustí. Nejasnosti panovaly také kolem toho, zda lidé budou za cestu domů platit. Postup vládou organizované repatriace tak čelil kritice opozice a některých expertů.
Letadlo, které odpoledne odstartovalo z Rijádu, by mělo podle Smartwings přistát v Praze kolem 22:30. V zemích, které zasáhl válečný konflikt, zůstávalo podle cestovatelského systému dobrovolných registrací Drozd ke středečnímu ránu 2093 Čechů. Bylo to o 439 lidí méně než v úterý. Nejvíce se jich nacházelo ve Spojených arabských emirátech (SAE). Na začátku března, krátce po začátku americko-izraelských útoků na Írán, bylo v oblasti asi 6700 českých občanů. Ne všichni registrovaní se chtějí vrátit domů.
Předchozí repatriační let do Prahy přiletěl v úterý brzo ráno z egyptského Šarm aš-Šajchu, odkud armádní airbus přivezl mimo jiné cestovatele, kteří se do Egypta přepravili pozemní cestou z Izraele a Jordánska. Tisíce lidí v uplynulých dnech dopravily do ČR komerční linky, zejména letecká společnost Smartwings a také aerolinky Emirates.
Smartwings dnes uvedly, že v posledních dnech zajišťovaly také lety mimo jiné ze Srí Lanky nebo Malediv. "Od 2. března jsme dopravili do ČR přes 5000 lidí z destinací včetně Ománu, SAE, Jordánska, Saúdské Arábie, Srí Lanky a Malediv. Dalších 1539 lidí jsme přepravili na Slovensko," napsala firma.
Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán v poslední únorový den, Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou klíčová i pro tranzit do asijských zemí a Austrálie.
Kvůli pokračujícímu konfliktu s Íránem a zhoršené bezpečnostní situaci v oblasti Blízkého východu ministerstvo zahraničí důrazně varuje české občany před dalšími cestami do regionu.