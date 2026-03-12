Šokující pravdy z dětství: 5 lží, kterým možná věříte dodnes
12. 3. 2026 – 15:14 | Zprávy | Anna Pecena
Možná jste si mysleli, že už vás v životě nic nepřekvapí. Jenže některé „pravdy“, které jsme slýchali jako děti, byly ve skutečnosti jen šikovné rodičovské triky nebo staré mýty. Přesto je spousta lidí bere jako fakta ještě v dospělosti. Podívejte se na pět známých lží z dětství, které se předávají z generace na generaci – a které věda už dávno vyvrátila.
Mrkev vám zlepší zrak? Realita je trochu jiná
Kolikrát jste slyšeli větu: „Jez mrkev, budeš mít dobrý zrak“? Tento mýtus zná téměř každý. Mrkev sice obsahuje vitamín A, který je pro oči důležitý, ale rozhodně nezabrání tomu, abyste jednou potřebovali brýle. Vitamín A pomáhá sítnici správně fungovat, ale neexistuje důkaz, že by konzumace mrkve zlepšovala zrak nad běžnou úroveň.
Podle odborníků se tento mýtus rozšířil už během druhé světové války, kdy měl motivovat lidi k vyšší konzumaci zeleniny. Dodnes ho však rodiče používají jako argument, aby děti snědly alespoň něco zdravého.
Když spolknete žvýkačku, zůstane v žaludku sedm let
Tahle věta dokázala vyděsit nejedno dítě. Ve skutečnosti je ale úplně mimo realitu. Žvýkačka se sice nestráví stejně jako běžné jídlo, ale tělo ji normálně vyloučí během několika dní. Nezůstává v žaludku ani ve střevech celé roky.
Lékaři upozorňují, že problém by mohl nastat jen při opravdu extrémním množství spolknutých žvýkaček najednou – což je v praxi velmi nepravděpodobné.
Cukr způsobuje hyperaktivitu dětí
Mnoho rodičů je přesvědčeno, že sladkosti promění děti v neřízenou střelu. Jenže výzkumy ukazují, že přímá souvislost mezi cukrem a hyperaktivitou nebyla prokázána. V některých experimentech dokonce rodiče považovali své děti za hyperaktivní i tehdy, když ve skutečnosti žádný cukr nedostaly.
Psychologové vysvětlují, že za tím často stojí očekávání rodičů – pokud si myslí, že dítě snědlo sladké, automaticky jeho chování hodnotí jako divočejší.
Ježci milují jablka a nosí si je na bodlinách
Obrázek ježka s jablkem na bodlinách známe z pohádek, dětských knih i ilustrací. Realita je ale jiná. Ježci jsou převážně masožravci a živí se hmyzem, červy nebo drobnými živočichy. Ovoce běžně nevyhledávají.
Podle biologů jde jen o romantickou představu, která se postupně zakořenila v populární kultuře.
Proč těmto mýtům věříme tak dlouho
Podobné „malé lži“ rodiče často používají, aby děti motivovali k poslušnosti nebo zdravějším návykům. Psychologové upozorňují, že takové příběhy se pak snadno přenášejí mezi generacemi a lidé je začnou považovat za fakta.
Statistiky z výzkumů populární psychologie navíc ukazují, že velká část veřejnosti věří i dalším rozšířeným mýtům. Například v jednom průzkumu téměř 63 % lidí věřilo, že lidská paměť funguje jako „videokamera“, která přesně zaznamenává minulost.
Možná jste některému z těchto mýtů věřili i vy. A možná je jednou – zcela nevinně – řeknete i svým dětem.