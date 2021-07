Česko a covid: Vláda podpoří PCR testy u žáků. Česko daruje vakcíny do Afriky či na Balkán

Laboratoře v Česku odhalily v neděli v mezitýdenním srovnání opět méně nových případů koronaviru, potvrdily jich 75, o 41 méně než předchozí neděli.

V uplynulých sedmi dnech připadá v Česku na 100 000 obyvatel necelých 13 případů covidu. Takzvané incidenční číslo se snižuje osmý den. Reprodukční číslo ukazující, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, kleslo na 0,87, níže bylo naposledy ke konci června.

V Česku se šíří především varianta koronaviru delta, dříve nazývaná indická. V posledních dvou týdnech ji laboratoře odhalily u 80 až 90 procent z téměř 2200 vzorků. Ve dvou desítkách případů existuje podezření na zatím málo známou variantu delta plus, která byla v Česku dosud potvrzena v jediném případě, uvedl dnes Státní zdravotní ústav.

V bazénech a na koupalištích nebude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha od 1. srpna omezena kapacita. Nyní ji mohly provozovatelé naplnit na 75 procent. Na sportovních a kulturních akcích bude moci být 7000 osob venku a 3000 osob uvnitř. U stojících diváků se zmenší povinné rozestupy.

Česko poskytne do konce roku darem nejméně 2,39 milionu vakcín proti covidu-19. Poputují do balkánských zemí, Afriky a Asie. Rozhodla o tom vláda. Dar je součástí dřívější dohody lídrů členských států EU, podle které unie daruje třetím zemím společně 100 milionů dávek vakcíny.

Darované vakcíny

Kromě toho ČR daruje očkovací látky také Vietnamu a Tchaj-wanu, doplnil po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Před koronavirem budeme v bezpečí, jen pokud zajistíme vakcíny pro celý svět," napsala tajemnice. Senátor Pavel Fischer (nezávislý) na twitteru dnes ocenil, že je mezi zeměmi, kterým Česko vakcíny poskytne, i Tchaj-wan. Podle něj vláda pomůže s vakcínami 12 zemím.

Podle Vojtěcha mohl stát v evropském daru určit prioritní země, do kterých chce vakcíny poslat. Jsou mezi nimi například Ukrajina, Gruzie, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina, Mali, Thajsko či Bhútán. Mimo evropskou iniciativu Covax jsou dary 250.000 očkovacích dávek pro Vietnam a 30.000 dávek pro Tchaj-wan, doplnil ministr.

Vojtěch také potvrdil dřívější vyjádření premiéra Andreje Babiše, že Slovensko si odebere místo ČR z české kvóty jeden milion dávek od firmy Pfizer/BioNTech a zaplatí za ně. Od tohoto dodavatele má ČR podle Vojtěcha objednáno asi 14 milionů dávek, množství se tedy sníží na 13 milionů. ČR má nyní objednáno 23,9 milionu dávek za 8,5 miliardy korun, podle Vojtěcha však nebude schopna všechny vakcíny spotřebovat.

PCR testování pro školy

Ministerstvo školství zatím od ministerstva zdravotnictví neobdrželo materiál s protiepidemickými opatřeními pro provoz škol od září. O návrzích oba resorty jednají tak, aby opatření byla pro školy proveditelná. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Na testování žáků na covid-19 přesnější PCR metodou může jít v září zhruba 27 milionů korun z Fondu solidarity EU. Návrh ministerstva školství dnes schválila vláda. Peníze by měly ve dvou termínech v září stačit na zhruba 135 000 testů. Školy, které PCR testy upřednostní před antigenními testy zajištěnými státem, dostanou za každý test 200 korun.

Vláda již dříve schválila, že se děti v prvních dnech po zahájení školního roku preventivně třikrát otestují antigenními testy, které zajistí stát. Pokud se škola rozhodne nahradit je PCR testy, bude si testování muset zajistit sama. Do 6. srpna by podle návrhu ministerstva školství měla ministryně financí Alena Schillerová určit podmínky, podle kterých se budou moct peníze na PCR testy čerpat. Školy by se pak měly kritéria dovědět do 13. srpna od ministerstva školství.