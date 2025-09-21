Češi sedí na miliardách: Přestaňte syslit peníze na účtu, takhle o ně přijdete!
21. 9. 2025 – 6:23 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Na účtech českých domácností leží téměř tři biliony korun – v přepočtu polovina celého HDP země. Přestože úroky na spořicích účtech klesají, lidé je dál upřednostňují před rizikovějšími investicemi. A nejde jen o seniory – spoří i mladá generace. Proč Češi tak zarputile odmítají investiční příležitosti?
Národ „syslů“ s rekordními úsporami
Češi se podle nejnovějších dat chovají k penězům opatrněji než většina Evropanů. Ke konci prvního pololetí letošního roku měli na běžných a spořicích účtech uložených 2,94 bilionu korun. To je suma, která odpovídá přibližně polovině českého HDP. A zatímco úroky na spořicích účtech jdou dolů, objem peněz na těchto účtech meziročně narostl o dalších sto miliard korun.
„Češi jsou ve spoření a investování stále hodně konzervativní. Přicházejí tak o velké peníze, které by mohli vydělat díky jiným finančním produktům,“ varuje Ondřej Kozel, provozní ředitel investiční platformy Fingood.
Mladí nepřekvapí: raději jistota než riziko
Spoření už dávno není výsadou starší generace, která si hlídá každou korunu. Podle průzkumu Fingoodu dává tři čtvrtiny mladých lidí z generace Z přednost termínovaným vkladům a spořicím účtům. Pouze 28 procent z nich se odhodlá investovat do rizikovějších produktů. Přesto se zájem o investice pomalu zvedá – jen se zatím neprojevuje ve velkých číslech.
Ekonomové vidí za konzervativním přístupem několik faktorů. Jednak jde o povahu české společnosti, která si odjakživa víc cení jistoty než nejistého zisku. A pak je tu také nízká úroveň finanční gramotnosti. „Češi se investic často bojí, protože nerozumějí principům fungování finančních trhů,“ říká Martin Gürtler z Komerční banky.
Stabilní banky, nejistý svět
Češi se navíc spoléhají na to, že jejich bankovní sektor patří k nejstabilnějším v Evropě. I proto dávají přednost spoření před riskováním na burze. „V porovnání s jinými národy jsme konzervativnější a raději držíme peníze na spořicích účtech,“ potvrzuje Jiří Polanský, analytik České spořitelny.
Další vlivy ale přicházejí zvenčí. Politika Donalda Trumpa a celkově nejistá globální situace mnohé domácnosti od investic odrazuje. Podle části ekonomů lidé čekají, až se napětí ve světě uklidní. A nesmíme zapomenout ani na realitní trh – právě ten může být důvodem, proč tolik peněz „parkuje“ na účtech. „Aktuální růst zájmu o nemovitosti, ať už k bydlení či k investici, může vysvětlit vyšší zůstatky na účtech,“ dodává Gürtler.
Češi dál čekají na zázrak
Ať už jde o strach z investic, přípravu na koupi bytu nebo pouhé spoléhání na jistotu, jedno je jisté: Češi nechávají ležet obrovské sumy na účtech, kde peníze reálně ztrácejí hodnotu. Konzervativní přístup se tak může časem vymstít – zatímco jiní bohatnou díky investicím, my dál čekáme, že úroky na spořicích účtech udělají zázrak.