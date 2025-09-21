Dnes je neděle 21. září 2025., Svátek má Matouš
Výročí, která připadají na neděli 21. září

21. 9. 2025 – 6:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Neděle 21. září je 264. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 101 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2003 (29,9 stupně C) a nejnižší v roce 1848 (1,7 stupně C).

Svátek má Matouš. Je to jméno hebrejského původu, které se rozšířilo z řeckého tvaru Matthaios a znamená "dar Boží". Dnes se vyskytuje zřídka.

Pranostika:

Po svatém Matouši čepici na uši.

Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.

Narozeniny slaví:

čs. komunistický špión Karel Köcher (1934)

bývalý ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) James Woolsey (1941)

americký filmový producent Jerry Bruckheimer (1945)

herečka Daniela Kolářová (1946)

americký spisovatel Stephen King (1947)

americký herec a scenárista Bill Murray (1950)

katolický biskup Václav Malý (1950)

módní návrhářka Liběna Rochová (1951)

finský režisér a scenárista Mika Kaurismäki (1955)

podnikatel Milan Maděryč (1955)

bývalý australský premiér Kevin Rudd (1957)

americký producent a scenárista Ethan Coen (1957)

sportovní střelec, olympijský vítěz Miroslav Varga (1960)

bývalá ministryně zdravotnictví Dana Jurásková (1961)

folková zpěvačka Pavlína Jíšová (1962)

francouzský spisovatel Frédéric Beigbeder (1965)

britský hudebník Liam Gallagher (1972)

lotyšský prezident Edgars Rinkévičs (1973)

rychlostní kanoista Lukáš Trefil (1988)

slovinský cyklista Tadej Pogačar (1998)

Tagy:
ČR mix kalendárium 21. září
Zdroje:
ČTK

