Velvyslanec Škeřík do Bernu neodjede. I když měl souhlas vlády, Zemana, Švýcarska i Lichtenštejnska

MAGAZÍN - Aktuality autor: red

Dlouholetý český diplomat Ladislav Škeřík měl už řadu měsíců sbalené kufry s tím, že odlet na jeho novou velvyslaneckou misi do Švýcarska se blíží. Odjezd mu byl opakovaně posunut a nyní už ví, že si musí definitivně vybalit. Ambasadorem v Bernu nebude, píše Robert Břešťan a webu Hlídací pes.

A to přesto, že jeho výjezd už letos v dubnu oficiálně potvrdilo i Ministerstvo zahraničí, nominaci schválila vláda a již letos v únoru jeho pověřovací listiny podepsal prezident Zeman. Škeřík získal povinný souhlas obou přijímajících zemí Švýcarska i Lichtenštejnska a měl již i stanoven termín pro předání pověřovacích listin švýcarské i lichtenštejnské straně.

To, že takto "odbavený" velvyslanec nakonec zůstane doma, je v diplomacii ojedinělý krok.

Kontroly na Diplomatickém servisu

Rozhodnutí ministra Jana Hamáčka, které Škeříkovi tlumočil státní tajemník Miloslav Stašek, souvisí s děním v Diplomatickém servisu, který Škeřík v posledních dvou letech jako ředitel vedl.

"Můžu potvrdit, že pan Škeřík do Švýcarska jako velvyslanec nepojede. Důvodem jsou závěry dvou kontrol na Diplomatickém servisu, jehož byl pan Škeřík ředitelem. Na základě těchto dvou kontrol bude nutné, aby pan Škeřík setrval nějakou dobu v ČR pro došetření celé záležitosti," potvrzuje mluvčí Ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Diplomatický servis je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničí, spravuje a pronajímá nemovitosti zahraničním zastupitelským úřadům a disponuje zhruba 200milionovým rozpočtem.

Inspekce, kterou Ministerstvo zahraničí do své příspěvkové organizace vyslalo, upozornila na chyby v hospodaření, podle Ladislava Škeříka však nijak závažné.

"Já mám svědomí čisté. Diplomatický servis jsem předával jako plně funkční. Inspekce vše prověřila, účetnictví, postupy řízení, na něž jsme získali i nezávislý certifikát. Systémové nedostatky, které tam identifikovala předchozí inspekce, byly po mém nástupu odstraněny, letošní inspekce našla jen pochybení jednotlivců," říká.

S rozhodnutím Ministerstva zahraničí se smiřuje těžko. "V diplomacii jsem celý život, ale něco podobného je myslím poprvé v historii, že má velvyslanec pověřovací listiny a někdo najednou na základě něčeho rozhodne, že nepojede. To se stává jen, když ten člověk zemře, je vážně nemocný, nebo se sám rozhodne v diplomacii skončit," říká Škeřík, který dříve působil jako velvyslanec v Portugalsku či na Kypru.

Ředitelem Diplomatického servisu je nově bývalý velvyslanec v Austrálii Martin Pohl. Právě po předání úřadu měl Škeřík původně odcestovat.

"Musím se nejprve dostat z frustrace, že za to, že jsem někde zavedl pořádek, jsem nyní potrestán. Asi jsem tím některým lidem šlápl na kuří oko. Bylo mi sděleno, že bych měl nyní být zařazen na nějaké pracovní místo v rámci ministerstva a za rok bych prý mohl vyjet někam jako velvyslanec," věří Škeřík.

Místo po panu Borůvkovi

Post v Bernu je bez českého velvyslance již bezmála rok a půl. Poslední ambasador Karel Borůvka byl odvolán vloni v dubnu kvůli stylu, jakým na sociálních sítích o zaměstnancích ministerstva zahraničí, o úřednících i novinářích veřejně psala jeho manželka, taktéž původně diplomatka Alena Borůvková. Borůvka po svém odvolání diplomacii zcela opustil.

"Stav, kdy je ZÚ Bern již delší dobu neobsazen na úrovni velvyslance, není možné dále prodlužovat, a proto bude v co nejbližší době nominován jiný kandidát na post velvyslance ve Švýcarsku," říká mluvčí Lagronová.

Před udělením souhlasu od přijímající strany MZV tradičně personální nominace nekomentuje. Podle informací HlídacíPes.org z několika diplomatických zdrojů by se novou českou velvyslankyní ve Švýcarsku (a Lichtenštejnsku) měla stát kariérní diplomatka Kateřina Fialková, současná ředitelka Odboru mnohostranných ekonomických vztahů.

Fialková v minulosti působila například jako velvyslankyně v Japonsku. Do Švýcarska by měla odjet nejpozději do začátku příštího roku.

Stažení velvyslance, kterému byl již udělen agrément, představuje komplikaci i na straně přijímající země. V tomto případě Švýcarska a také Lichtenštejnska, které obnovilo s Českem diplomatické vztahy až v roce 2009 a v současné době se vztahy kvůli soudním sporům mezi českým státem a lichtenštejnskou knížecí rodinou znovu komplikují.

"Schválení velvyslance je podobně komplikované jako u nás. Návrh dostane ministerstvo zahraničí, poté vláda, která to předá tajným službám, které osobu prověří, pak teprve hlava státu podepíše agrément, tedy souhlas s tím, aby se navržený člověk stal velvyslancem. Běžně jde o proces na zhruba tři měsíce," shrnuje Škeřík.

Přijdou trestní oznámení?

"Švýcarska strana je o této věci od nás již informována," konstatuje mluvčí Lagronová.

Podle vysoce postaveného českého diplomata, který si nepřál být jmenován, je obecně vzato v zájmu jak přijímající, tak vysílající země, aby velvyslanectví nevedl člověk, který by mohl být potenciálně obviněn z trestného činu.

"V této chvíli nemůžu odpovědět na otázku, zda padnou či nepadnou nějaká trestní oznámení," říká mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Sám Ladislav Škeřík je přesvědčen, že mu nic takového nehrozí.

"Údajně jsou tam i nějaké problémy některých mých podřízených, ale o tom nemám žádné povědomí. Říká se tu (na ministerstvu zahraničí, pozn.red.), že je možné, že nějaké trestné oznámení bude podané, ale jestli je to pravda, to nevím. Inspekce už nic nešetří, ta skončila 28. července," shrnuje Škeřík.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky