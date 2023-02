Bůh s tebou má Argentino: Jezdí sem rodit tisíce Rusek

Uprchnout ze země válčícího diktátora do Latinské Ameriky není nic nového, všechno už to tady v minulosti bylo - stejně jako snaha matek porodit dítě v cizí zemi, kde potomek automaticky získá občanství. S Ruskami rodícími v Argentině se ale v posledních měsících doslova roztrhl pytel.

Do Argentiny přijíždějí, aby uprchly před válkou, špatným počasím nebo šedou realitou současného Ruska, pro kvalitní zdravotní služby a také, aby získaly ideální pas pro své děti. V posledním roce je stále více žen z Ruska, které přijely porodit své dítě v Argentině. Počty vzrostly natolik, že začaly vadit úřadům.

Jak napsala agentura AFP, nejdříve jich byly desítky a pak stovky. „Vrchol jsme zaznamenali v prosinci a lednu. V jednom letu je i 14 až 15 těhotných žen. Je to lavina,“ uvádí ředitelka migračního odboru ministerstva vnitra Florencia Carignanová. Podle ní za poslední tři měsíce do země přicestovalo těsně před porodem přes 5800 žen z Ruska.

Začalo to nenápadně

Ve vstupní hale soukromé kliniky Finochietto, která se nachází nedaleko centra Buenos Aires, je nemožné se s nimi nesetkat. Jsou to mladé ženy se světlou barvou očí a pleti. Jsou v pokročilém stadiu těhotenství či mají dítě v náručí. Pohybují se ve dvojících či větších skupinách a mluví spolu rusky. „Začalo to velmi postupně před rokem, nejdříve jsme si toho ani nevšimli,“ říká manažer vnějších vztahů kliniky Guillermo Capuya. „V uplynulém pololetí se ale počet těchto porodů zvýšil exponenciálně. Z 200 porodů měsíčně se jich 50 týká matek z Ruska,“ dodává.

„Na 90 procent z nich tvrdí, že přijely za lepší budoucností,“ řekla agentuře AFP Elena Škintenkovová, která se z Ruska přestěhovala do Argentiny před 20 lety a stala se z ní tlumočnice a také průvodkyně těchto žen, které někdy přicházejí do latinskoamerické země bez doprovodu a jsou zpočátku zmatené.

„Když se dozvěděly, že čekají chlapce, tak si mnohé uvědomily, že pro něj nechtějí takovou budoucnost (válku). Chtějí, aby žil a měl lepší budoucnost, aby vyrůstal v míru. Dostane toto (argentinské) občanství a pak si zvolí svou cestu,“ dodala Škintenkovová.

„Samozřejmě válka sehrála jistou roli, ale nebyla rozhodující,“ prohlásila dvaatřicetiletá Elena, která přicestovala se svým mužem a dvěma dětmi do Argentiny v únoru loňského roku. V květnu pak porodila v Buenos Aires dceru. „Možná by mého muže povolali do armády, kdybychom zůstali (v Rusku). Už několik let jsme si říkali, že chceme odjet, cestovat, a vloni to bylo možné,“ dodala Elena, která je jednou z mála Rusek, jež jsou ochotné mluvit o své zkušenosti s tiskem. Na Argentině oceňuje sympatické lidi, počasí a kulturu. „Každým dnem se nám to tu líbí o něco více,“ tvrdí. Chce se spolu se svým manželem, který je designerem webových stránek, do argentinské společnosti integrovat.

Lidi, jako je Elena, Argentina vítá s otevřenou náručí, říká ředitelka migračního odboru Carignanová. Úřadům naopak vadí tisíce žen, které do země přijedou, porodí a hned zase odjedou. Úřady podezřívají „mafiánské organizace, že situace zneužívají, aby poskytly náš pas osobám, které nechtějí v zemi trvale žít“. V Argentině totiž platí takzvaný ius soli, takže pas dostane každé dítě, které se narodí na území tohoto státu. Díky tomu, že umožňují vycestovat bez víza do 175 zemí, jsou argentinské doklady velmi vyhledávané, dodává Carignanová. Obává se, aby nenastala „devalvace“ argentinských pasů, nebo aby nezačaly vyvolávat nedůvěru. Poukazuje přitom na nedávný případ Rusů s argentinskými pasy, kteří byli zadrženi ve Slovinsku kvůli podezření ze špionáže.

Jeden Rus trvale žijící v Buenos Aires řekl agentuře AFP pod podmínkou, že nebude uvedeno jeho jméno, že za své právní a profesní služby, které obsahují poradenství, tlumočnictví a zajištění zdravotních služeb, si účtuje 15 000 dolarů. Cena podle policie ale může vystoupat až na 35 000 dolarů. To jsou částky, které si nemůže každý Rus dovolit.

Porodnický turismus však není žádnou novinkou a netýká se výlučně Argentiny. Jeden z ruských otců dítěte s argentinským občanstvím agentuře AFP řekl, že zvažoval také Mexiko, Chile či Brazílii. „Pokud máte trochu peněz a máte možnost porodit dítě za ruskými hranicemi, tak to uděláte,“ uvedl jeden ze zprostředkovatelů. V dnešní době totiž téměř každý pas je na hranicích lepší než ten ruský.