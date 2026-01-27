Přichází nebezpečná noc: Česko znovu pokryje ledovka, avizují meteorologové z ČHMÚ
27. 1. 2026 – 12:47 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu vydali novou výstrahu kvůli možnosti nebezpečné ledovky.
Meteorologové z ČHMÚ na svých sociálních sítích upozorňují na čerstvě vydanou výstrahu: Do žluta se na mapě nebezpečí kvůli možné ledovce tentokrát barví úplný západ Čech a zároveň většina Moravy.
Kluzké povrchy by měly komplikovat dopravu od dnešního (27.1.) večera až do zítřejšího (28.1.) rána.
„V noci na středu (28. ledna) očekáváme zejména na Moravě, ve Slezsku a na západě Čech slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení, při kterém se může vytvářet slabá ledovka,“ uvádějí meteorologové.
„Na jihu a jihovýchodě Moravy se bude během noci mírně oteplovat a pravděpodobnost tvorby ledovky se zde bude snižovat,“ dodávají.
Zima ještě nekončí ani podle týdenní předpovědi ČHMÚ: Noční teploty se budou pohybovat i nadále pod nulou, přičemž v noci mezi sobotou a nedělí spadnou k až -6 °C. Na přelomu měsíce by mělo mírně mrznout i přes den.