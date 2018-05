Brusel chce nasypat víc peněz do Erasmu. Představil i návrh sociálních fondů

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Evropská komise (EK) ve středu představila návrh nové podoby fondů, které mají po roce 2020 podpořit sociální rozměr EU. Hlavním z nich je Evropský sociální fond plus (ESF+), v němž na léta 2021 až 2027 komise plánuje 101,2 miliardy eur (2,6 bilionu Kč). Členské státy, které budou o rozdělení většiny financí spolurozhodovat, budou muset nejméně čtvrtinu ze své přidělené části směřovat na podporu sociálního začleňování. Brusel chce zdvojnásobit také příspěvek pro studijní program Erasmus.

ESF+ je spolu s Fondem pro přizpůsobení se globalizaci, do nějž je podle návrhu komise vyčleněno 1,6 miliardy eur (41,3 miliardy Kč), určen na investice, které mají lidem v unii pomoci získat správné dovednosti k tomu, aby se vypořádali s problémy a změnami na trhu práce.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová dnes poznamenala, že nynější doba si vyžaduje na pracovním trhu lidi se správnými znalostmi a dovednostmi, kteří obstojí v globální konkurenci.

"Potřebujeme ale také moderní systémy sociální ochrany, které odpovídají novým formám práce i stárnoucí populaci. A musíme ukázat solidaritu se zranitelnými, s těmi, kdo mají málo a s těmi migranty, kteří mají nárok tady zůstat. To nás dělá lidskými," řekla.

Členské státy s vysokým podílem nezaměstnaných mladých lidí budou muset vyčlenit alespoň desetinu prostředků z ESF+ na podporu jejich zaměstnanosti. Nejméně čtvrtina bude muset směřovat do opatření podporujících sociální začlenění a směrem k nejpotřebnějším osobám.

Návrh komise se výslovně zmiňuje o znevýhodněných skupinách jako jsou ekonomicky neaktivní a dlouhodobě nezaměstnaní lidé, děti, marginalizované komunity, jako jsou například Romové, nejchudší osoby a státní příslušníci ze zemí mimo EU.

Jedním z úkolů ESF+ totiž bude také podpora začlenění těch příslušníků jiných zemí, kteří v unii legálně pobývají. Fond tak doplní prostředky Azylového a migračního fondu (AMIF), z nějž se financují především krátkodobá opatření.

Proces se zjednoduší

Komise u nové podoby ESF+ slibuje jednak jednodušší řízení, vykazování a vyplácení peněz, ale také těsnější vazby na takzvaný Evropský semestr. Země budou totiž moci vyčlenit více peněz na doporučení, která jim v jeho rámci komise každý rok nabídne. To má zajistit, že investice z fondu půjdou do oblastí, které EK vnímá v dané zemi jako klíčové.

Fond pro přizpůsobení se globalizaci čekají podle dnešního návrhu komise změny tak, aby mohl být účinněji zapojen do podpory zaměstnanců, kteří přišli o práci. Dosud mohli podporu získat, jen když byli propuštěni v důsledku změn ve struktuře obchodu či následkem finanční a hospodářské krize. Nově by na ni mohli mít nárok i při restrukturalizaci z jiných důvodů, jako je třeba automatizace a digitalizace, které zohledňují novou situaci na trhu práce.

Snížit se také má počet propuštěných nutný k získání podpory, a to z 500 na 250. V neposlední řadě bude sladěna míra spolufinancování z fondu, která v současnosti činí 60 procent, s nejvyššími mírami spolufinancování z ESF+ pro daný členský stát. V některých případech tak bude EU spolufinancovat vyšší podíl celkových nákladů.

Více peněz pro studenty

Komise také navrhuje na roky 2021 až 2027 zdvojnásobit na 30 miliard eur (775 miliard Kč) rozpočet programu Erasmus, který v EU slouží k podpoře vzdělávání. Mělo by to ve stejných letech umožnit podporu až 12 milionů lidí, což by bylo až třikrát více než v současném finančním období.

"Každé euro, které do Erasmu vložíme, je investicí do naší budoucnosti. Do budoucnosti mladého člověka, učitele či stážisty, a také do budoucnosti Evropy," řekl dnes novinářům místopředseda komise Jyrki Katainen, který je zodpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost.

Katainen připomněl, že program je už přes 30 let jedním z důležitých projektů, který ukazuje, co evropská integrace v praxi znamená. Nyní by se měl rozšířit i na spolupráci se třetími zeměmi.

Z celkového rozpočtu příštího programu Erasmus je 25,9 miliardy eur (669 miliard Kč) určeno na vzdělávání a odbornou přípravu, 3,1 miliardy (80,1 miliardy Kč) na mládež a 550 milionů eur (14,2 miliardy Kč) na sport, uvedla dnes komise.

Programu v jeho nové podobě po roce 2021 se budou moci zúčastnit žáci, studenti vysokých škol, stážisté, učitelé, školitelé, mladí pracující nebo sportovní trenéři, ale i studující v odborném vzdělávání a přípravě nebo pracovníci v oblasti vzdělávání dospělých.