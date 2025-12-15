Europoslankyně Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS2
15. 12. 2025 – 14:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropský parlament dnes pověřil českou europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS2.
Cílem je posílit cenové brzdy tak, aby systém neznamenal cenové šoky pro domácnosti a zároveň dostatečně financoval přechod na úspornější technologie, uvedla Nerudová v tiskovém prohlášení.
"Nedopustím, aby na ETS2 doplatili čeští občané. Chci prosadit takové úpravy, které získají širokou podporu Evropského parlamentu a zajistí, že účet za transformaci nebude nespravedlivě ležet na domácnostech," uvedla Nerudová. Změny ETS2 ze strany Evropské komise jsou podle ní první krok, ale nestačí. "Je například potřeba ještě pečlivěji a důrazněji tlumit případné cenové výkyvy. Právě tyto mezery musíme s partnery napříč institucemi odstranit, aby se lidé nestali obětí cenových šoků," dodala česká europoslankyně.
Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě.
Nerudová nyní připraví za Evropský parlament vyjednávací pozici. Jejím cílem je, aby ETS2 neznamenal nekontrolované zdražování tepla a dopravy, ale kombinaci silných cenových brzd a cílené podpory zranitelných domácností.
Evropská komise schválila na konci listopadu návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS2, a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen. Krok tehdy uvítala i tehdejší česká vláda premiéra Petra Fialy, která změny v systému emisních povolenek prosazovala.
Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028.
Nový český premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve reagoval, že odklad emisních povolenek ETS2 o rok není zdaleka dostatečný a že jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.
"Nesmíme nechat ETS2 běžet bez pojistek. Musíme nastavit chytré brzdy a využít miliardy nejen ze Sociálního fondu na to, aby účty za energie dlouhodobě klesaly," uvedla dnes Nerudová. Česká republika podle ní musí hledat spojence a řešení, která získají širokou podporu a zajistí, že lidé nebudou ohrožení. Úprava změn je i v zájmu nové vlády, dodala.
"Pokud chce premiér Babiš přistoupit ke konstruktivním změnám, které získají podporu napříč Evropou a povedou k odstranění negativních dopadů na občany, tak se může na mě jako hlavní zpravodajku EP obrátit. Pokud však hodlají jen křičet v koutě, tak se změny stanou bez nich a nebudou na ně mít žádný vliv," uzavřela česká europoslankyně. Nerudová v následujících měsících představí svou zprávu, o které bude hlasovat výbor pro životní prostředí EP (ENVI) a poté plénum Evropského parlamentu. Následně povede česká europoslankyně za europarlament vyjednávání v takzvaném trialogu s členskými státy o konečné podobě návrhu.