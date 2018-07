Britský ministr pro brexit náhle končí. Mayová nemá autoritu, varuje opozice

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Nesouhlas s kompromisním řešením odluky Velké Británie od Evropské unie, které navrhuje premiérka Theresa Mayová, stojí za koncem Davida Davise ve funkci ministra pro brexit. Davis patří mezi zastánce takzvaného tvrdého odchodu, k němuž ale podle jeho vlastních slov už nedojde. Opozice a média očekávají konec dalších vládních činitelů a oslabení pozice premiérky.

Davis dnes ve svém rezignačním dopise napsal, že kvůli politice Mayové se Londýn ocitne v "lepším případě ve slabé vyjednávací pozici" a bude nucen činit další ústupky. Parlament navíc podle něj nezíská po brexitu zpět z Bruselu některé pravomoci. Podle něj je "méně a méně pravděpodobné", že se vládě podaří uvést do praxe výsledek referenda z roku 2016, v němž se Britové vyslovili pro odchod z EU.

Mayová v reakci na Davisovu demisi podle agentury Reuters uvedla, že jeho odchodu lituje. Dodala, že vyjednávací pozice britské vlády je v souladu s výsledkem referenda i volebním programem konzervativců, v němž strana slibovala odchod z jednotného trhu i celní unie. Podle ní také není pravda, že by parlament nezískal po brexitu zpět kontrolu nad britskými zákony. Současný návrh je nezbytný pro to, aby mohla nastat fáze podrobnějších jednání o budoucích vztazích Londýna a Bruselu, uvedla Mayová.

Po Davisovi, který funkci ministra pro brexit zastával od roku 2016 a byl hlavním britským vyjednavačem s unií, ohlásila odchod z ministerstva podle tisku i další klíčová osoba, jeho náměstek Steve Baker. Údajně rezignovala také vysoce postavená úřednice ministerstva Suella Bravermanová.

Blíží se konec Johnsona?

Demisi podal Davis krátce poté, co si Mayová v pátek zdánlivě zajistila podporu rozděleného kabinetu pro svůj plán týkající se vztahů Británie a EU po brexitu. Podle některých členů vlády, kteří jsou zastánci takzvaného "tvrdého" brexitu, tedy úplné odluky od unijních struktur, je ale vládní návrh příliš měkký. Tento názor zastává i Davis, jenž podle deníku Financial Times o obsahu plánu do poslední chvíle nevěděl.

Premiérka má dnes svůj plán obhajovat v Dolní sněmovně. Čekají ji také jednání s konzervativními poslanci a členy Sněmovny lordů. Návrh počítá s udržením těsnějších obchodních vazeb s EU. Naopak ale potvrzuje odhodlání Londýna skoncovat s volným pohybem osob, nadřazeností unijních soudů a platbami do evropské pokladny.

"Je to naprostý chaos. Theresa Mayová už nemá žádnou autoritu," citovala BBC představitele opozičních labouristů Iana Laveryho. Konzervativní poslanec Peter Bone naproti tomu soudí, že Davis se rozhodl správně a zásadově. Návrhy premiérky ohledně brexitu jsou podle něj nepřijatelné.

BBC uvedla, že Davise, o jehož možné demisi britská média spekulovala už dlouho, pravděpodobně nahradí ministr životního prostředí Michael Gove. Tisk také soudí, že pozice Mayové je nyní velmi vratká, a píše o vládní krizi. Čeká se hlavně na to, jak se zachová ministr zahraničí a příznivec "tvrdého" brexitu Boris Johnson.