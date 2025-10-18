Britský hudebník Sting dnes vystoupí v brněnské Winning Group Areně
18. 10. 2025 – 11:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Momentálně je na turné nazvaném STING 3.0, do Brna přijíždí z Berlína, poté jej čekají koncerty v Polsku a Británii. Sting v Česku vystupuje poměrně často, naposledy hrál v červenci na festivalu Colours of Ostrava.
Zpěváka a baskytaristu Stinga dnes doprovodí kytarista a dlouholetý spolupracovník Dominic Miller a bubeník Chris Maas. Podle pořadatelů zazní největší hity i rarity ze Stingovy bohaté diskografie.
Čtyřiasedmdesátiletý Sting, vlastním jménem Gordon Sumner, stál u zrodu kapely Police, později se vydal na sólovou dráhu. Získal řadu cen Grammy i další ocenění. Zatím poslední studiové album The Bridge vydal v roce 2021.
Letos vyšlo živé album STING 3.0 natočené na aktuálním turné. Zahrnuje hity jako Message in a Bottle, Englishman in New York nebo Every Breath You Take.
V roce 2022 koncertoval Sting ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. Vystoupení se podařilo uskutečnit až napočtvrté. První termín v roce 2019 padnul kvůli hudebníkově zdravotní indispozici, další dva pak kvůli pandemickým omezením. Městské divadlo Brno v roce 2019 nastudovalo Stingův muzikál Poslední loď.