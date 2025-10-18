Tohle slevové šílenství vás donutí běžet do Tesca

Dnes je sobota 18. října 2025., Svátek má Lukáš
18. 10. 2025 | Anna Pecena

Co všechno Tesco tentokrát dává za hubičku od 15. do 21. října 2025 – a co je spíš past než výhoda

Ovoce, zelenina – laciněji než kolikrát v tržnici

Největší bombou první strany letáku jsoubanány za 24,90 Kč/kg– sleva 38 % oproti běžné ceně.Slunečnicový olej od značky Giana o objemu 1 l se prodává za 36,90 Kč v rámci akce ClubCard – solidní nabídka pro ty, kdo kartu vlastní.Ze zeleniny je lákavá nabídka – rajčata 500 g, borůvky 125 g, hrozny 500 g – to vše za výhodné ceny, které rozhodně stojí za to. Pokud máte v plánu doplnit zásoby ovoce a zeleniny, teď nastal ten moment – část slev je prostě tvrdě pastvou pro oči.

Maso, mléčné výrobky a triky na okraj

Mezi nejatraktivnější nabídky patří kuřecí prsní řízky v Tescu – balené, chlazené – za akční cenu, která rozhodně neurazí rozpočet.  Také vepřová krkovice v plátcích (400 g) a losos obecný filet (100 g) figuruje v letáku s výrazným snížením cen. Umlčené hvězdy – mléko plnotučné 1 l, tuňák v konzervě 170 g, různé jogurty – jejich ceny jsou snížené, ale pozor – výběr druhů je omezený a někdy platí jen při koupi dvou kusů. Past může číhat v označení „vybrané druhy“ – když sáhnete po nesprávném variantě, můžete zaplatit plnou cenu.

Alkohol a sladkosti – nečekané překvapení týdne

Tesco tentokrát potěší i ty, kteří si rádi dopřejí něco ostřejšího nebo sladkého. Na regálech najdete lahvové pivo Staropramen 0,5 l za 16,90 Kč, což je v dnešních časech malý zázrak. Pro vinaře je připraveno bílé víno Müller Thurgau 0,75 l za 69,90 Kč, sleva přes 30 %. A milovníci sladkostí si přijdou na své s čokoládami Orion nebo Milka, které klesly na 32,90 Kč za tabulku. Tyto položky se rychle vyprodávají, a není divu – kombinace nízké ceny a kvalitních značek je zkrátka recept na nákupní dav. Tesco sází na emoce i chuťové buňky – a tentokrát trefilo jackpot.

Dejte pozor na drogerii a potravinové kousky

Čokoláda Milka (90 g) a šunka Le & Co (100 g) patří mezi produkty, které jsou tento týden pod cenou. Pivo, nealko i dětské potraviny (např. konzervy pro psy 1240 g) také figuruje v akčních sekcích. 

Ale pozor – v oddělení drogerie se setkáte s běžnými triky: sleva platí pouze při koupi určitého množství, používají se kombinace akce + karta a často jsou některé řady zcela mimo akci.

Leták Tesca od 15. do 21. října 2025 je sice plný slibných nabídek, ale ne všechny nabídky jsou tak výhodné, jak se zdá. Anebo: někdy tím, co vidíte jako výhodu, právě hloupě zaplatíte víc. Pokud půjdete chytře (sledovat drobné poznámky, neříkat hned „vybrané druhy“, porovnávat ceny předem), můžete dosáhnout skutečných úspor. A ten banán za 24,90 Kč? Ten fakt stojí za rychlý nákup.

