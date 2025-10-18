Konec lidstva na dohled? Čína vypustila terminátora jak z filmu

Čínská robotika se posouvá do sféry, kterou jsme dosud vídali jen ve filmech. Společnost AheadForm Technology z Šanghaje vyvinula ultra realistického humanoidního robota Elf V1 – droida, který na první pohled působí téměř nerozeznatelně od skutečného člověka. Tento pokročilý bionický stroj má texturu kůže jako živou, pohyblivé oči a mimiku řízenou umělou inteligencí.
Elf V1 dokáže vnímat svět kolem sebe, komunikovat, učit se a reagovat na lidské chování. Díky propracovaným algoritmům strojového učení zvládá číst naše výrazy i gesta a odpovídat tak, aby působil přirozeně a empaticky. Výsledkem je robot, který už nepůsobí jako chladná kovová kopie, ale jako něco, s čím se dá opravdu mluvit.
Humanoidní robot Elf V1zdroj:
Profimedia.cz
Mimiky, svaly a emoce jako u lidí
Srdcem robota je soustava třiceti obličejových svalů poháněných bezkartáčovými mikromotory, které zajišťují tichý chod a bleskovou reakci. Tyto motory jsou speciálně vyvinuté pro jemné mimické pohyby a jejich kompaktní, lehká a energeticky úsporná konstrukce dává robotovi neuvěřitelnou živost. Systém řízení je natolik přesný, že pohyby tváře působí přirozeně i při drobných změnách výrazu.
AheadForm se zaměřuje i na takzvaný efekt „uncanny valley“ – tedy nepříjemný pocit, který lidé mají z robotů, když vypadají skoro, ale ne úplně jako člověk. Proto je Elf V1 vybaven bionickou kůží a technologií dynamické simulace výrazů, která dokáže v reálném čase číst emoce uživatele a reagovat odpovídajícím projevem. Díky tomu robot komunikuje způsobem, který působí přirozeně, ne strojově.
zdroj:
Profimedia.cz
Mozek poháněný umělou inteligencí
Dalším krokem k realističnosti je propojení s velkými jazykovými modely (LLM) a vizuálně-jazykovými modely (VLM), které robotu umožňují analyzovat řeč i obraz zároveň. Elf V1 tak dokáže zpracovávat složité podněty z lidské komunikace v reálném čase, učit se z nich a přizpůsobovat své chování – téměř jako člověk.
zdroj:
Profimedia.cz
Zakladatelem AheadForm Technology je mladý vědec Hu Yuhang, který získal doktorát na Kolumbijské univerzitě v USA. Specializuje se na multimodální umělou inteligenci a jeho práce byla publikována v prestižních časopisech Science Robotics a Nature Machine Intelligence. Hu patří k nové generaci čínských výzkumníků, kteří propojují vědu, techniku a popularizaci – své pokusy a objevy pravidelně sdílí i na sociálních sítích. AheadForm už dříve představila také levnější sérii Lan, zaměřenou na mobilitu a praktičnost. Tyto humanoidní roboty s měkkou syntetickou kůží a deseti stupni volnosti využívají podobné principy, ale jsou určené pro běžné nasazení tam, kde je potřeba spíše pohyb než výrazná mimika.
Čína tak díky talentům jako Hu Yuhang a společnostem jako AheadForm Technology mílovými kroky dohání – a v mnohém už i překonává – zbytek světa v oblasti robotiky. Zatímco dříve byly humanoidní roboti spíš laboratorní hračkou, dnes se začínají měnit ve společníky, asistenty a pomocníky, kteří možná brzy stanou po našem boku i v každodenním životě.