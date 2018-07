Británie řeší další případ otravy. Ve hře je i novičok

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Dva lidé byli otráveni neznámou látkou na jihu Anglie. Případ, který připomíná nedávnou otravu Skripalových jedem novičok, nyní vyšetřuje protiteroristická jednotka. Oficiálně se k incidentu zatím nikdo nevyjádřil.

Bulvární deník The Sun s odvoláním na zdroje ministerstva obrany uvedl na svém webu, že vzorky látky byly odeslány do vojenské laboratoře v Porton Downu. To samé pracoviště v březnu zjistilo, že jed, kterým byl v březnu přiotráven bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera, je armádní látka typu novičok.

The Sun napsal, že vedoucí bezpečnostní činitelé se obávají, že přiotrávená dvojice z města Amesbury, která v kritickém stavu bojuje o život v nemocnici v Salisbury, mohla být zasažena stejnou látkou jako Skripalovi. Lékaři zjistili, že muž a žena z Amesbury vykazují podobné příznaky otravy. V salisburské nemocnici byli také několik týdnů hospitalizováni i Skripalovi.

O dvojici z Amesbury, u které se uvádí, že příležitostně užívala drogy, přitom není nic známo o tom, že by měla nějakou spojitost s Ruskem či tajnými službami.

Mluvčí premiérky Theresy Mayové řekl, že případ je sledován s nejvyšší vážností. Kvůli němu se dnes ráno sešel vládní výbor pro krizovou reakci. "Ministři a premiérka jsou pravidelně informováni," upozornil mluvčí.

Kvůli vyšetřování uzavřela policie několik lokalit, kde se přiotrávený pár pohyboval: jednak dům v ulici Muggleton, drogerii v centru Amesbury, stejně jako baptistické centrum s kostelem ve stejné obci, kde se oběti zúčastnily místní slavnosti. Na té byly zhruba dvě stovky lidí, z nichž nikdo následně nehlásil podobné zdravotní potíže. Uzavřen byla také park královny Alžběty v nedalekém Salisbury.