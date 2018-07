Europoslanci rožnili polského premiéra kvůli soudním čistkám

11:22

Sklizeň základních obilovin podle prvních odhadů letos meziročně klesne o 8,2 procenta na 6,298 milionu tun. Úroda řepky by měla být naopak vyšší, a to o 6,5 procenta, sklidí se 1,221 milionu tun. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).