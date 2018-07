Britové už znají útočníky ze Skripalovy kauzy. Oba ale utekli do Ruska

2. 7. 19:52

Bývalý osobní právník Donalda Trumpa Michael Cohen, který byl dosud americkému prezidentovi zcela loajální, je připraven plně spolupracovat se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem , i kdyby to vedlo ke sporu s prezidentem. Cohen to prohlásil v dnes zveřejněném rozhovoru s televizí ABC News. Analytici Cohenova slova hodnotí jako první náznak toho, že by mohl opustit Trumpův tábor.