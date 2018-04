Kauza Skripalovi: Analytici zachytili tajemné depeše

18:32

"SPD by mně vadilo, to musím říct. Ale myslím, že k této variantě máme ještě daleko. Počkejme na vývoj," prohlásil dnes ministr dopravy v demisi Dan Ťok (ANO) k tomu, že by nebyl ve vládě, která by vznikla díky Svobodě a přímé demokracii Tomia Okamury