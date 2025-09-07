Boj s kuřími oky, prasklinami a plísní: Proč nohy v teplých botách trpí víc, než si myslíme
7. 9. 2025 – 16:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jakmile teploty klesnou a my schováme nohy do kozaček či sněhulí, začíná pro chodidla náročné období. V teple uzavřené obuvi se potí více než obvykle a právě tehdy se objevují plísně, praskliny nebo jiné nepříjemnosti, které umí pokazit náladu. Dobrá zpráva je, že existuje několik snadných triků, díky nimž mohou vaše nohy zůstat v pohodlí a zdravé po celou podzimní i zimní sezónu.
Když se noha zpotí v teplé a uzavřené botě, dochází k celé řadě procesů, které si většinou ani neuvědomujeme. Pokožka chodidel má totiž víc než 250 tisíc potních žláz, a ty dokážou vyprodukovat až půl litru potu denně. Sama o sobě je tato tekutina bez zápachu, ale v prostředí teplé obuvi, kde chybí dostatečné odvětrávání, se pot smísí s bakteriemi a kvasinkami. Výsledkem je nepříjemný zápach, podráždění pokožky a zvýšené riziko plísňových infekcí. Podle dermatologických studií je právě kombinace vlhka, tepla a nedostatku vzduchu ideálním „inkubátorem“ pro vznik mykóz a popraskané kůže. Proto je pravidelná hygiena, střídání obuvi a vhodná kosmetická péče klíčová, pokud nechceme, aby se z našich bot stalo malé chemické laboratorium.
Nejčastější potíže s nohama v období teplých bot
Nohy jsou základem celého pohybového aparátu – unesou naši váhu, zajišťují stabilitu a ovlivňují celkovou pohodu. Jak ale upozorňují podologové, zanedbaná péče nebo dlouhodobé nošení nevhodné obuvi se rychle podepisuje nejen na zdraví, ale i na vzhledu chodidel. A právě podzim a zima, kdy nohy tráví většinu času v uzavřených a zateplených botách, představují pro pokožku i klenbu velkou zátěž. Jaké problémy hrozí nejčastěji?
Plísně a zápach
Uzavřené boty vytvářejí teplé a vlhké prostředí, které je doslova rájem pro bakterie a mikroskopické houby. Podle Americké dermatologické akademie je právě „atletická noha“ jednou z nejrozšířenějších infekcí spojených s obuví. Kromě nevzhledného olupování kůže a svědění jde i o vysoce nakažlivý problém.
Mozoly a otlaky
Když se pot zadrží v botě, kůže změkne a v kombinaci s mechanickým třením snadno vznikají mozoly a otlaky. Ty nejen bolí, ale mohou vést až k zánětu. Lékaři doporučují střídání obuvi a používání kvalitních ponožek z přírodních nebo funkčních materiálů, které vlhkost lépe odvádějí.
Suchá a popraskaná kůže
Paradoxem je, že i když se nohy v zimě více potí, kůže na nich může paradoxně vysychat. Nedostatečné větrání a časté střídání tepla a zimy způsobují, že pokožka ztrácí hydrataci, začne se olupovat, praskat a může se objevit i bolestivá dermatitida.
Deformace prstů
Pokud jsou zimní boty těsné nebo málo flexibilní, tlak na prsty a klouby může vést k jejich postupné deformaci. Hallux valgus („vbočený palec“) nebo kladívkové prsty nejsou jen estetický problém – často končí bolestivými omezeními při chůzi.
Jak udržet nohy zdravé a krásné i v zimě
Podle podologů i dermatologů je základem zdravých nohou rovnováha – chránit je před chladem, ale zároveň jim dopřát volnost a dostatečné odvětrávání. Jinak se z kozaček nebo sněhulí rychle stane ideální líheň pro plísně, mozoly a popraskanou kůži.
Dejte šanci vzduchu
American Podiatric Medical Association upozorňuje, že nedostatek cirkulace vzduchu je hlavní příčinou potíží. Proto obuv pravidelně větrejte, nechte ji po nošení vyschnout a nebojte se využít antibakteriální spreje či speciální vložky, které brání množení bakterií.
Správná obuv je základ
Boty z přírodních materiálů, které „dýchají“, snižují riziko přehřátí a vlhkosti. Odborníci doporučují také ergonomické vložky či chrániče chodidel, které rozkládají tlak a předcházejí vzniku kuřích ok a mozolů. Podle studií publikovaných v Journal of Foot and Ankle Research dokáže správná obuv snížit riziko deformací prstů i bolestí až o třetinu.
Péče, na kterou se zapomíná
Ani ty nejlepší boty a vložky nezachrání situaci, pokud nohy nedostanou každodenní péči. V chladných měsících pokožka rychle ztrácí vlhkost, proto se vyplatí pravidelně používat krémy s ureou nebo kyselinou mléčnou, které podporují hydrataci a zabraňují popraskání. Preventivní pedikúra jednou za čas navíc může odhalit začínající problémy dřív, než se z nich stanou bolestivé komplikace.
Jaké ingredience by neměly chybět v péči o nohy
Výběr správné kosmetiky na nohy není jen otázkou vůně či konzistence. Podle dermatologických studií je klíčové zaměřit se na aktivní složky, které hydratují, regenerují a chrání pokožku.
Močovina (urea)
Dermatologové se shodují, že urea je „zlatým standardem“ v péči o nohy. Nejde samozřejmě o klasickou moč, ale o synteticky vyráběnou látku, která je přirozenou součástí kožního hydratačního faktoru. Urea dokáže navázat a zadržet vlhkost v pokožce, a to i v jejích hlubších vrstvách. V nižších koncentracích (okolo 10 %) působí především hydratačně, zatímco ve vyšších (20 % a více) má i keratolytický účinek – pomáhá odstraňovat ztvrdlou a suchou kůži.
Peptidy a aminokyseliny
Tyto složky podporují regeneraci buněk a tvorbu kolagenu, což je důležité nejen pro pružnost, ale i pro pevnost pokožky chodidel. Díky nim se drobné prasklinky hojí rychleji a kůže získává zdravější vzhled.
Ceramidy
Ceramidy tvoří přirozenou „ochrannou bariéru“ pokožky. Jejich pravidelné doplňování v kosmetice pomáhá obnovit lipidový film, který brání vysychání a zánětům. V zimě, kdy kůže na nohách rychle ztrácí vlhkost, jde o složku doslova nezbytnou.
Další přírodní pomocníci
Za zmínku stojí i olej z čajovníku (tea tree oil) se silnými antibakteriálními a antimykotickými účinky, vhodný zejména při sklonu k plísním. Bambucké máslo či kokosový olej zase dodávají výživu a hebkost, aniž by pokožku zbytečně zatěžovaly.