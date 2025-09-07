Výročí, která připadají na neděli 7. září
7. 9. 2025 – 14:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 7.září je 250. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 115 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2024 (30,6 stupně C) a nejnižší v roce 1845 (5,2 stupně C).
Svátek má Regina. Je to jméno latinského původu, které znamená "královna". K jeho známým nositelkám patří bývalá tenistka Maršíková nebo herečka Rázlová.
Pranostika:
Září víno vaří, říjen - víno pijem.
Narozeniny slaví:
americký saxofonista Sonny Rollins (1930)
bývalý senegalský prezident Abdou Diouf (1935)
sbormistr Josef Pančík (1938)
fotograf Viktor Kolář (1941)
americká zpěvačka Gloria Gaynorová (1943)
herečka Marta Vančurová (1948)
stolní tenista Milan Orlowski (1952)
rockový hudebník Vilém Čok (1961)
herec a zpěvák Sagvan Tofi (1964)
manažer, bývalý generální ředitel České televize Petr Dvořák (1964)
fotbalista Tomáš Skuhravý (1965)
bavič a imitátor Zdeněk Izer (1966)
politik ANO Roman Zarzycký (1977)
slovenští deblkanoisté, olympijští vítězové Peter a Pavol Hochschornerovi (1979)
turecký fotbalista Emre Belözoglu (1980)
ruský opoziční politik a publicista Vladimir Kara-Murza (1981)
ruská tenistka Věra Zvonarevová (1984)
americká herečka Evan Rachel Woodová (1987)