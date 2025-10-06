Dnes je pondělí 6. října 2025., Svátek má Hanuš
Bohyně na konec léta! Svůdná moderátorka vyrazila dech v maličkých plavkách

6. 10. 2025 – 7:02 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Plavková sezóna končí, ale podobná rozloučení si necháme líbit.

Fanoušci půvabné moderátorky Evy Perkausové mají v poslední době žně. 

Svůdná blondýnka se nedávno vysmála nápadu prodávat nahotu na neslušné platformě. Což by sice měla být automatika a osobnost na podobné úrovni by samozřejmě nic podobného neměla mít zapotřebí...

Jenže víme, že to automatika není. Že ano, Kairo, Simono, Marie...

Odmítnutí oplzlých platforem nicméně neznamená, že by se snad moderátorka styděla provokovat fanoušky. A existuje snad lepší příležitost než dovolená v teplých krajích?

Na Instagramu nedávno zveřejnila hned dvě plavkové série: Jednu v tyrkysových bikinách, druhou v tmavomodrých. A u obou nezbývá než zalapat po dechu.

V nic víc ale nikdo doufat nemusí: Eva už je nějakých devět let šťastně vdaná a nedávno rázně popřela drby o manželské krizi.

„Já jsem se to doslechla taky, ale je to úplný výmysl. Hlavně jsem se někde dočetla, respektive na sociálních sítích, že jsem si měla změnit i jméno a nic takového se nestalo. Takže pro mě je to vlastně novinka. Všechno klape, jak má, ale bavím se tím,“ prohlásila pro eXtra.cz.

Příspěvek sdílený Eva Perkauѕová (@evaperkausova)

Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

