"Na Maschkovou jsem musel volat policii!" Slavný moderátor se důrazně zastal manželky Jiřího Adamce
6. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková
Známý moderátor popsal nepříjemné zkušenosti s přítelkyní Jiřího Adamce.
Drama kolem režiséra Jiřího Adamce jistě není potřeba obšírně připomínat, však poslední týden prakticky neuplynul den, aby se neodehrálo něco nového či nepřišlo nějaké nové zjištění nebo vyjádření.
Adamcova manželka tvrdí, že Adamec, který trpí frontotemporální demencí, jen na tom dost špatně na to, aby s ním ostatní mohli manipulovat. Čemuž se snaží zabránit zbavením svéprávnosti a umístěním manžela do sanatoria.
V obsáhlém prohlášení detailně popisuje, co současnému dění z jejího pohledu předcházelo.
Adamcova přítelkyně Veronika Maschková naopak obviňuje Janu Adamcovou z únosu a tvrdí, že na tom Adamec zas tak špatně není, aby se o sebe nedokázal postarat.
K situaci se nově vyjádřil známý moderátor a spisovatel Xaver Veselý, který Maschkovou osobně zná. Ale nejspíš by nejraději neznal.
„Ano, mám s paní Maschkovou velice špatnou zkušenost. Spolupracoval jsem s ní při psaní knihy Křížový výslech, která obsahovala výběr nejzajímavějších okamžiků z mého pořadu na Frekvenci 1. Bohužel ta spolupráce postupně přerostla v to, že se na mě paní Maschková upnula a neustále se snažila být se mnou v kontaktu,“ popsal pro magazín Expres.
Nátlak se stupňoval, až se Veselý nakonec obrátil na muže zákona: „Čekala na mě před prací, pronásledovala mě na různých místech, také mi například posílala obálky se dvěma cigaretami a vzkazem, kdy si půjdeme společně zakouřit. V jednu chvíli už to začalo být tak neúnosné, že jsem musel kontaktovat policii.“
„Policie nakonec paní Maschkovou nevyšetřovala, protože když jsem to oznámil, to pronásledování přestalo. Já osobně s ní žádný problém nemám, naopak si uvědomuji, že to má v životě velice složité. Když jsem ale viděl, co se děje kolem Jiřího Adamce, rozhodl jsem se jeho manželku Janu kontaktovat. Pana Adamce si moc vážím, známe se dlouho, spolupracovali jsme spolu v minulosti na scénáři Zlaté hokejky,“ vyprávěl.
Ke zdravotnímu stavu Jiřího Adamce se moc vyjadřovat nechtěl, jen varoval před laickými diagnózami: „Něco vám řeknu, mně před rokem a půl zemřel tatínek, který trpěl stejnou nemocí. To, že ten člověk má nějaké světlé chvilky, kdy působí, že je v pořádku, rozhodně neznamená, že v pořádku je.“