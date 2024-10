Blíží se prezidentské volby v USA. celebrity preferují Harris, ale jejich vliv je pochybný

Za prezidentskou kandidátku amerických demokratů Kamalu Harrisovou se v posledních týdnech postavila řada vlivných postav hudební či filmové scény.

Počínaje zřejmě nejsledovanější současnou popovou zpěvačkou Taylor Swiftovou po množství hollywoodských hvězd má mezi svými stoupenci výrazně větší počet kulturních celebrit, než její republikánský sok Donald Trump. Odborníci soudí, že vliv těchto osobností na rozhodování voličů není nijak zásadní, podle některých jej však nelze zcela pominout.

Pár týdnů před volbami má Harrisová, která do kampaně vstoupila až v její pokročilé fázi po bezprecedentním rozhodnutí prezidenta Joea Bidena ukončit kandidaturu, podporu desítek známých osobností. Mezi herci, kteří ji veřejně podpořili, jsou například dlouhodobý sponzor demokratů George Clooney, Barbra Streisandová, Matt Damon, Robert De Niro, Jamie Lee Curtisová, Brad Ptitt, Angelina Jolie či Rosie O´Donnellová. Z hudebních hvězd se kromě Swiftové na stranu demokratické kandidátky postavili například Billie Eilish, Johny Legend nebo Charli XCX určující trendy zvláště mezi nejmladším publikem. Zpěvačka Beyoncé umožnila Harrisové využívat v kampani svou píseň Freedom, někteří další umělci se zapojují do mítinků, jejichž cílem je vybrat peníze na závěrečnou fázi kampaně.

Celebrity podporující Harrisovou jako nejčastější důvod udávají její liberální přístup ke společenským otázkám, zvláště k právu na potrat. Některé známé tváře se také snažily přesvědčit Američany o tom, že ač má Trump podle průzkumů větší podporu mezi bílými muži, nevolí jej všichni.

"Jsem běloch, jsem týpek a jsem pro Harrisovou," řekl CNN herec a představitel postavy Dudea z filmu Big Lebowski Jeff Bridges, proč se přidal k iniciativě White Dudes for Harris (Bílí týpci za Harrisovou), která za pomoci několika celebrit vydělala na kampaň demokratické kandidátky čtyři miliony dolarů.

Trump má mezi americkou kulturní elitou výrazně méně přízně, jeho zastánci hovoří například o tom, že "vrátí zemi lidem" nebo že ji ochrání před přistěhovalci.

Podporují jej například zpěvačka a modelka Amber Roseová, hudebník Kid Rock, herci Jon Voight, Dennis Quaid nebo Zachary Levi či bývalý wrestler a příležitostný představitel akčních či komediálních rolí Hulk Hogan. Podle něho je Trump "hrdina" a "nejdrsnější ze všech", když přečkal letní pokus o atentát a nemá strach opět bojovat o Bílý dům.

Nevelká obliba mezi známými hudebníky přináší Trumpově kampani potíže s využíváním motivů známých skladeb. Například kytarista Jack White ze skupiny White Stripes mu pohrozil žalobou za využití písně Seven Nation Army, nesouhlas s použitím svých skladeb daly najevo i zpěvačky Beyoncé či Celine Dionová. Skupina Foo Fighters oznámila, že peníze získané od Trumpova týmu za využití své písně My Hero věnuje na kampaň Harrisové.

Experti ovšem pochybují, zda má vedle tohoto finančního přínosu podpora slavných osobností i vliv na rozhodování voličů. Několik průzkumů z minulých let dospělo k závěru, že například podpora herců jako Clooney nebo Jolie kandidátům demokratů nijak nepomohla. Spíše výjimkou byla podle jedné ze studií kampaň v roce 2008, kdy podpora vlivné moderátorky Oprah Winfreyové přinesla stovky tisíc hlasů Baracku Obamovi.

"Někteří studenti mi říkali, že poslouchají celebrity, když jde například o výběr kávy, ne o politiku," řekla agentuře Reuters profesorka z Arizonské státní univerzity Margaretha Bentleyová, která zkoumá možný vliv Taylor Swiftové na volby.

Naproti tomu jiná výzkumnice Ashley Spillaneová dospěla ve studii publikované Harvardovou Kennedyho školou k závěru, že výzvy celebrit mohou zvýšit počet voličů, kteří se před volbami registrují k hlasování pro některou ze stran.

"Některé průzkumy sice ukazují, že lidé tvrdí, že je názory celebrit v politice neovlivňují, důkladnější zkoumání však ukazuje, že tyto hlasy (celebrit) jsou neuvěřitelně mocné," konstatovala Spillaneová.

Americká média se shodují na tom, že potenciální vliv Swiftové by se mohl do výsledku voleb promítnout, pokud by se rozhodla do kampaně Harrisové přímo zapojit.