Válka s krysami v Marseille pokračuje. Tentokrát se jim postaví cvičené fretky

Přístavní město Marseille na jihu Francie hodlá už podruhé spolupracovat s chovateli fretek, které mají pomoci zbavit město přemnožených krys.

Fretky hlodavce vyženou z jejich úkrytů, krysy se chytí do připravených sítí a pracovníci je pak uspí s pomocí plynu, popsala zamýšlenou metodu boje s hlodavci agentura AFP.

Město považuje tuto metodu za šetrnou a ekologickou. Poprvé ji použilo v roce 2022, kdy takto ve čtyřech parcích zlikvidovalo 100 až 150 krys. Teď se město k postupu vrací a od příštího roku by služeb fretek rádo využívalo trvale.

"Tato metoda vede k likvidaci nejméně 90 procent krysí populace v dané oblasti," uvádí chovatel fretek Alexandre Raynal. Tato technika deratizace se podle něj používala už ve středověku.

Jedna samice může za život přivést na svět až 2500 krys, uvádí Raynal. Podle odhadů radnice je v ulicích, podzemí a kanalizaci Marseille asi 1,5 milionu krys, což je zhruba dvakrát víc, než kolik tam žije lidí.

"Když jdu do pekárny, tak se mi vždycky pletou pod nohy. Prostě je necháváme přeběhnout a pak pokračujeme. Ale kdyby tu nebyly, tak by to bylo lepší," popisuje své zkušenosti důchodkyně Agnès Blangeardová.

Raynalova firma bude lovit krysy v Marseille celý tento týden. Pokud se jejich testovací fáze osvědčí, město pro příští rok vypíše výběrové řízení na dlouhodobou spolupráci fretek a radnice v Marseille.