2. 2. 2026 – 10:01 | Zprávy | Anna Pecena

Policie varuje před touhle běžně používanou technologií, může vás stát úspory
Mobilní platby jsou moderní, pohodlné a rychlé – ale pozor. Podvodníci v Česku i zahraničí nalepují falešné QR kódy, které vás mohou přesměrovat na cizí účet nebo ukrást data z vašeho telefonu. To není internetová pohádka, ale realita, před kterou česká policie sama varuje.

Podvodníci zneužívají QR kódy i u parkovacích automatů

QR kódy se objevují všude: na parkovištích, na informačních tabulích i na složenkách. Jejich záměrem je zjednodušit placení – bohužel tuto jednoduchost využívali i podvodníci, kteří nalepí své QR kódy přes ty původní a přesměrují platby na cizí účty nebo phishingové stránky. Už česká Policie ČR zaznamenala varování před „quishingem“ – tedy podvodným přesměrováním pomocí QR kódů, které vedou na podvodné weby.

Podle informací z médií se takové falešné QR kódy objevují i na parkovacích automatech v různých městech – místy dokonce přelepené přímo na originální kódy, takže zaplatíte, ale parkování se tím neprovede a peníze končí u zloděje.

Takový podvod není jen jednotlivá zpráva – v zahraničí se objevují hlášení o stovkách falešných QR kódů nalepených na parkovacích automatech, které přesměrovávají řidiče na falešné platební stránky, kde se pokoušejí vyžádat osobní nebo bankovní údaje.

Proč jsou senioři a jejich úspory nejzranitelnější

Starší lidé často důvěřují tomu, co vidí – zvlášť když je to „úřední“ nebo čitelné pomocí smartphonu. A senioři zároveň bývají méně zvyklí kontrolovat adresu webu nebo malá písmena v platební adrese. Podvodníci toho využívají ve svůj prospěch. Scénář je až hloupě jednoduchý: skenuješ QR kód, necháš se přesměrovat, zadáš údaje k platbě a o peníze přijdeš bez toho, aniž bys měl o tom tušení.

V praxi to může znamenat, že místo úhrady parkování zaplatíte na účet zločinců, nebo že poskytneš své platební údaje na podvodné stránce, která vypadá k nerozeznání od oficiální služby. Takové situace později vedou i k dalším útokům – podvodníci mohou začít zkoušet další způsoby, jak z těchto údajů těžit.

Jak se nenechat obelstít – praktická doporučení

Před tím, než si načteš QR kód, vždy udělej pár základních kroků:

  1. Pozorně se podívej, zda QR kód nevypadá překrytý nebo nalepený „navrchu“ jiného. Pokud ano, neplať přes něj.

  2. Po naskenování zkontroluj URL adresu, na kterou tě kód vede – malé změny mohou znamenat podvodnou stránku.

  3. Pokud nejde o oficiální aplikaci nebo web města či firmy, raději využij jinou formu platby, například přes ověřenou aplikaci nebo klasický bankovní převod.

Na závěr: QR kódy nejsou samy o sobě nebezpečné – ale nejsou ani automaticky důvěryhodné. Když si uděláš pár základních kontrol, dokážeš ochránit své peníze i data a nenechat se nachytat na první pohled modernímu řešení.

