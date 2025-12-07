Bílé Vánoce? Meteorologové zpřesnili předpověď, mohlo by sněžit
7. 12. 2025 – 6:45 | Magazín | BS
Modely vývoje počasí v druhé polovině měsíce se zpřesňují, naděje na bílé Vánoce nemizí.
Vánoce už jsou prakticky za rohem a meteorologické předpovědí nabírají na přesnosti.
V nížinách je šance, že by přišel sníh na Štědrý den, malá. Od středních a vyšších poloh by už ale sněžit mohlo, tvrdí meteorologové z ČHMÚ.
V druhé polovině prosince se navíc má ochladit: „V ostatních dvou týdnech bude chladněji a sněhové srážky se mohou objevit od vyšších nebo i od středních poloh,“ říkají odborníci.
„Vánoční týden vychází na úrovni normálu s průměrem minimálních nočních teplot kolem -3 °C a maximálních denních kolem +2 °C,“ předpovídají, ačkoliv v tuto chvíli se stále jedná spíše o statistickou předpověď.
„Jak bude o Vánocích je sice stále ve hvězdách, začíná to ale vypadat, že předvánoční čas bude spíše teplotně připomínat podzim. V následujícím týdnu až dvou sice mohou nastat přechodné a krátké epizody mírnějšího ochlazení (v takovém případě by mohlo přechodně lehce zasněžit na horách), výraznější změna v charakteru proudění do střední Evropy se ale nechystá. Převládající teplé jihozápadní proudění bude většinou pokračovat,“ předpovídají odborníci z ČHMÚ pro následující období.
Druhá polovina měsíce by nicméně měla být bohatší i co do srážek. A vzpomeneme-li na předpověď americké služby AccuWeather, od 19. prosince by se měly teploty propadnout celkem výrazně.
Naděje, že konečně letos přijdou bílé Vánoce, prozatím žije. Ale peníze na ně raději nesázejte.