Smutná slova. Kamarád Patrika Hezuckého: "Všichni jsme to věděli, ale stejně každý doufal"
7. 12. 2025 – 7:46 | Magazín | Jana Strážníková
Kamarád zesnulého moderátora popsal, jak blízcí a kolegové vnímali bolestivou ztrátu.
Prakticky všichni bez rozdílu drželi palce. Indicie a náznaky, že je na tom oblíbený moderátor Patrik Hezucký vážně zle, ale nešlo ignorovat.
Zlé zvěsti přibývaly, ale kamarádi a kolegové stále doufali: Kolega z rádia Leoš Mareš přesvědčeně sděloval, že je Patrik v pohodě. Kolegové z podcastu Lepší už to nebude zase odhadovali, že by se zpátky v práci mohli potkat tak někdy počátkem března.
K tomu už nedojde, Patrik Hezucký zemřel v pátek 5.12. v odpoledních hodinách.
Zprávy o jeho stavu přitom zněly celkem protichůdně: Ještě nedávno svitla naděje, když se spekulovalo o jeho propuštění z nemocnice do domácího léčení. Jenže pak se stav prudce zhoršil a moderátor musel dostat morfium na bolest.
„Patrik má morfin a říkal, že je to hrozně dobré. Říkal, že nám odkape. Ne, že bychom si nedali, když jsme viděli, v jakém je zenu,“ žertoval Leoš v rádiu.
Nejspíš v tu chvíli už moc dobře věděl, že na tom je jeho kamarád vážně zle. Zachovával však tvář a dekorum a bolest skrýval v humoru, což je přesně styl, který k Patrikovi výborně seděl.
Pak ale Leoš zrušil plánovaná vystoupení a trávil celé dny s Patrikem v nemocnici, což už zkrátka nevěstilo nic dobrého.
O tom, že může přijít to nejhorší, věděli ostatně i další kamarádi a blízcí. Kamarád, který si nepřál být jmenován, zmínil pro CNN Prima News, že o blížícím se konci všichni z okruhu kolem Patrika věděli, ale zároveň doufali, že nepřijde.
„Nikdo si to ale nechtěl připustit. Člověk pořád doufá, věří v zázrak. Zákeřná nemoc bohužel udeřila rychle. Strašně rychle. Smrt přišla za necelé dva měsíce. Je to úplně šílené. Vždyť ještě v létě byl ve skvělé formě a kondici. V životě by mě nenapadlo, že tu za pár měsíců už nebude. Važme si každé minuty, kterou můžeme ve zdraví prožít,“ vrtěl hlavou.
Co moderátorovi bylo, neprozradil: „Tohle musí oznámit rodina,“ zakončil.