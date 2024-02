Big Mac index: Česká koruna byla v lednu podhodnocená k dolaru o 19 procent

Česká koruna byla podle indexu Big Mac ke konci letošního ledna podhodnocená vůči dolaru o 19 procent. V USA stál jeden Big Mac 5,69 dolaru, zatímco v Česku 105 korun. Teoretický směnný kurz by tak měl být kolem 18,45 koruny za dolar. Aktuální kurz však je 23,62 koruny za dolar. ČTK to s poukazem na data indexu řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Ve druhé půlce února je koruna podle Lajska ve srovnání s americkým dolarem dokonce ještě podhodnocenější. Po vyšší než očekávané inflaci v USA a posledním zasedání České národní banky je nyní koruna podhodnocena o 22 procent ve srovnání s dolarem. Ještě v minulém červenci přitom byla podhodnocena jen o 13 procent.

Zajímavé je podle Lajska také srovnání z pohledu inflace. V ČR i USA Big Mac meziročně zdražil přibližně o šest procent. Lednová meziroční inflace v ČR přitom dosáhla 2,3 procenta, v USA 3,1 procenta. Za výraznějším podhodnocením koruny k dolaru stojí zejména úrokové sazby. Zatímco ČNB už začala cyklus snižování úrokových sazeb v minulém prosinci a dále pokračovala v lednu, v USA stále drží úrokové sazby na nezměněné hodnotě, upozornil Lajsek.

Dolar tak ke konci minulého roku a na začátku tohoto opět výrazně posílil ke koruně. Do dalšího srovnání v červenci by koruna mohla dále oslabovat, jelikož letos se očekává snižování úrokových sazeb na každém zasedání ČNB. Ty by se tak mohly brzy dostat na podobnou úroveň jako v USA, což bude dále přát americkému dolaru. Do konce roku by pak mohl mírně oslabit i dolar, jelikož americká centrální banka Fed by měla začít snižovat úrokové sazby během léta, odhadl Lajsek.

Polský zlotý je vůči dolaru podhodnocen o 12,7 procenta a maďarský forint o 30,1 procenta. U polského zlotého tak jde o výrazné posílení. Ještě na konci minulého ledna byl vůči dolaru podhodnocen o téměř 24 procent. Polská měna byla podobně jako ta česká pro spekulanty atraktivní díky vysokým úrokovým sazbám. Extrémně podhodnocený je stále japonský jen, a to o více než 46 procent.

Ke konci ledna přibylo měn, které jsou vůči dolaru nadhodnoceny. Na konci minulého července jich bylo sedm, nyní jich je osm. Nejnadhodnocenější je stejně jako před rokem a na konci července švýcarský frank, o 43,5 procenta. Druhá je norská koruna, která je vůči USD nadhodnocena o 25,5 procenta. Třetí je uruguayské peso, o 23,7 procenta. Následuje euro s nadhodnocením o 3,1 procenta, švédská koruna o 3,1 procenta a britská libra o 0,4 procenta.

Index Big Mac, pojmenovaný po slavném hamburgeru, srovnává kupní sílu různých světových měn. Porovnává, kolik stojí Big Mac v různých zemích a má naznačovat nadhodnocení nebo podhodnocení měnového kurzu. Sendviče Big Mac jsou totiž dostupné prakticky po celém světě, a jde tak o dobré srovnání jednotlivých měn. Index sestavuje deník The Economist dvakrát ročně, v lednu a červenci.