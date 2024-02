Biden se v Kalifornii setkal s Julijí Navalnou a její dcerou

Americký prezident Joe Biden se dnes v Kalifornii setkal s vdovou po ruském opozičníkovi Alexeji Navalném Julijí a jeho dcerou Darjou. Vyjádřil jim soustrast, napsala agentura Reuters s odkazem na Bílý dům. Navalnyj podle ruských úřadů minulý týden zemřel ve vězení.

Biden během setkání vyjádřil obdiv k Navalného "mimořádné odvaze a jeho odkazu boje proti korupci a za svobodné a demokratické Rusko, v němž právní stát platí stejně pro všechny", uvedl Bílý dům v prohlášení.

Prezident rovněž potvrdil dřívější oznámení své kanceláře, že Spojené státy v pátek představí nové rozsáhlé sankce proti Rusku. Ty reagují na Navalného smrt a jsou i připomínkou dvouletého výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z 24. února 2022. Opatření se budou podle Bílého domu týkat mimo jiné obranného průmyslu či zdrojů ekonomických příjmů pro Rusko.

Julija Navalná dříve dnes na sociální síti X uvedla, že je se svou dcerou, která studuje na Stanfordově univerzitě v Kalifornii. "Přiletěla jsem tě obejmout a podržet a ty podržíš mě... Určitě si se vším poradíme, moje milá. Miluji tě," vzkázala Navalná své dceři.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim, mimo jiné za korupci. Opoziční předák vinil Kreml, že vydal svého času rozkaz ho otrávit. Hned po návratu do vlasti z Německa, kde ho z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různá obvinění tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

V pátek ruská vězeňská služba oznámila, že se 47letému Navalnému při vycházce udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Navalnyj podle úřadů zemřel v trestanecké kolonii, která je vzdálená asi 1900 kilometrů od Moskvy, leží za polárním kruhem a je pokládaná za jednu z nejdrsnějších věznic v Rusku.

Ruská opozice a Západ vinu za opozičníkovu smrt dávají ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a jeho režimu.