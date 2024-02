Biden věří v brzké příměří v Pásmu Gazy, mohlo by trvat i v době ramadánu

Americký prezident Joe Biden vyjádřil naději, že do příštího pondělí bude uzavřeno příměří v konfliktu mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Takové příměří by mělo umožnit i propuštění zbývajících rukojmí držených Hamásem, řekl Biden v pondělí v New Yorku. Později prezident televizi NBC řekl, že Izrael by byl ochoten pozastavit boje v době nadcházejícího muslimského postního měsíce ramadánu, pokud bude dosaženo dohody o propuštění některých rukojmích. Ten začíná 10. března.

Biden nejdřív v New Yorku na otázku, kdy by dohoda o příměří podle něj mohla být dokončena, podle agentury AP odpověděl: "Tedy doufám, že do začátku víkendu. Do konce víkendu. Můj poradce pro národní bezpečnost mi říká, že jsou blízko. Jsou blízko. Ještě nejsou hotoví. Já doufám, že do příštího pondělí budeme mít příměří," řekl Biden. Později Biden v diskusním pořadu televize NBC upřesnil, že harmonogram příměří by v případě dohody zahrnoval i ramadán. "Ramadán se blíží a Izraelci souhlasí s tím, že se nebudou pouštět do aktivit ani během ramadánu, aby nám dal čas na to dostat všechna rukojmí ven," řekl Biden. Podle AP jde o dosud nejpodrobnější vyjádření k možnému zastavení bojů v době ramadánu. V poslední době se zprostředkovatelské země za pokračujících bojů pokoušely vyjednat dohodu, která by umožnila propuštění rukojmích držených Hamásem. Vyhlídky na zajištění jakéhokoli příměří se však zdály být nejisté, neboť Izrael opakovaně prohlašoval, že naopak plánuje rozšířit své operace s cílem zničit Hamás na Rafáh na jihu Pásma Gazy. Rozhovory o příměří mezi Hamásem a Izraelem zprostředkovávají Katar, Egypt a Spojené státy. Ofenzivu Izrael zahájil po útoku Hamásu na jižní Izrael z loňského 7. října, při němž zahynulo na 1200 lidí a na 250 lidí ozbrojenci zavlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Při prvním klidu zbraní v listopadu byla propuštěna přibližně polovina z nich. Nyní Hamás, který Izrael, USA a EU označují za teroristickou organizaci, stále zadržuje více než stovku těchto lidí. Úřady v Gaze kontrolované Hamásem v pondělí oznámily, že od října kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy zemřelo 29.782 osob.