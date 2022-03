Biden: Americké jednotky na Ukrajině bojovat nebudou. Putin je izolovaný víc než kdy jindy

Spojené státy po vzoru Evropské unie, Británie a Kanady uzavřou svůj vzdušný prostor ruským letadlům kvůli vpádu ruských vojáků na Ukrajinu. Při svém projevu o stavu unie to v Kongresu oznámil americký prezident Joe Biden. Uvedl, že Spojené státy stojí za ukrajinským lidem, také ovšem deklaroval, že americké jednotky na Ukrajině bojovat nebudou.

Ruský prezident Vladimir Putin je podle Bidena více izolovaný od světa než kdy jindy. „Myslel si, že Západ a NATO nebudou reagovat, myslel si, že nás může rozdělit... Ale Putin se spletl,“ řekl šéf Bílého domu.

Na úvod svého projevu ocenil Ukrajince včetně ukrajinské velvyslankyně ve Washingtonu Oksany Markarovové, která byla na tribuně Sněmovny reprezentantů. Přítomní pak jí i všem ostatním Ukrajincům tleskali vestoje. Mnozí členové Kongresu při tom byli oděni v barvách ukrajinské vlajky nebo měli modrožluté vlaječky či jiné doplňky.

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0