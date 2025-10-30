Beze studu! Belohorcová sotva vytáhla paty z domu, manžel už si nastěhoval milenku
30. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Podnikatel s novým vztahem rozhodně na nic nečeká.
Chtělo by se říct, že ještě ani nezaschl inkoust na rozvodových papírech, jenže podnikatel Vlasta Hájek, manžel Zuzany Belohorcové, byl ještě rychlejší. Papíry totiž ještě ani nejsou na stole, ale Hájek už obrací životní list.
Manželství se slavnou moderátorkou se rozpadá, což je skutečnost, o níž jako první informoval magazín eXtra a kterou, po chvíli snahy o nepříliš úspěšné mlžení, už nikdo nepopírá.
Budoucí exmanželé prodali svou realitku na Tenerife a prodávají i vilu. Hájek se podle všeho má stěhovat z ostrova pryč, Belohorcová se chystá zůstat s dětmi.
Momentálně to ale vypadá, že má Hájek všechno na háku, protože hned poté, co Zuzana odcestovala pryč, si do domu přivedl svou původem makedonskou milenku Alex. Ano, správně, právě tu. která se stala katalyzátorem krachu manželství.
V rámci férovosti nutno doplnit, že všechny obviňující prsty namířené pouze na Alex nejspíš nemají moc cenu. Manželství by se pravděpodobně rozpadlo tak či tak, a kdyby ne Alex, zvládla by to nějaká další milenka. Hájek jich podle zdroje eXtra.cz měl pravidelně víc než dost.
„Jak Zuzana vytáhla paty z ostrova, tak si Hájek k nim nastěhoval novou paní,“ tvrdí zdroj o současné situaci.
Stejnou informaci potvrzuje od jiného zdroje také magazín Expres.
Jedná se samozřejmě pouze o přechodnou situaci, však je dům stále na prodej. Zda ale najde nového majitele, není vzhledem k ceně jisté – zdroj tvrdí, že skutečná hodnota neodpovídá cenovce, kterou manželé na sídlo nalepili.
„Má katastrální hodnotu přibližně jeden milion eur, ano. Vlasta do rekonstrukce investoval hodně peněz, nevím přesně kolik, ale opravdu si na ní dal záležet. Řekněme, že do ní vložil asi milion, možná trochu přeháním. Nachází se v oblasti San Eugenio, což je velmi dobrá turistická zóna, ne úplně ta nejluxusnější, ale stále velmi žádaná. Ceny nemovitostí jsou tam momentálně dost vysoké, takže reálná prodejní cena domu by mohla být zhruba mezi 2,2 až 2,4 milionu eur,“ tvrdí zdroj.
Společnost Tenerife Real však za dům chce 5,5 milionu eur (134 milionů korun), tedy víc než dvojnásobek.