Sníh roztál příliš rychle: Hladiny řek stouply, Labe hlásilo třetí povodňový stupeň
30. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Neobvykle bohatá sněhová nadílka s sebou nesla méně příjemnou dohru.
Na horách se koncem víkendu a začátkem týdne mohli lidé zaradovat z nečekané sněhové nadílky a scén, které se v listopadu řadí spíše k méně obvyklým: Krajina vypadala jak z pohádky.
Prognózy, že se zase rychle oteplí a sníh vydrží jen velmi krátce, se však vzápětí vyplnily a bělostná pokrývka zase rychle zmizela.
Rychlé tání nicméně přidělalo vrásky obyvatelům v blízkosti řek: Labe ve Vestřevě chvíli dosáhlo dokonce třetího povodňového stupně. Několik dalších toků v Krkonoších a Jizerských horách pak hlásilo první stupeň.
Situace by se nicméně neměla dál dramatizovat: ČHMÚ očekává postupný pokles vody. Mírně zvednutá hladina se může ještě projevit na středních a dolních úsecích řek, povodňové stupně však nehrozí.
Teploty nadále odpovídají spíše babímu létu a sníh proto nadále nemá šanci: Dnes by se měly pohybovat okolo příjemných 15 °C, maximálně až 17 °C.