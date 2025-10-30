Šulcovy branky Lyonu nestačily, s FC Paříž přišel o třígólové vedení a hrál 3:3
30. 10. 2025 – 3:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český fotbalista Pavel Šulc dvakrát skóroval v utkání 10.kola francouzské ligy, jeho Lyon ale přišel o třígólové vedení a na hřišti nováčka FC Paříž hrál 3:3.
V základní sestavě hostů nechyběl ani Adam Karabec. Lyon se ve vyrovnané tabulce propadl na páté místo a nevyužil šanci dotáhnout se na vedoucí Paris St. Germain, který remizoval 1:1 v Lorientu.
Šulc skóroval v 51. a 58. minutě za stavu 1:0 pro Lyon, který zařídil v úvodu Tolisso. Český reprezentant nejprve na zadní tyči poslal do sítě Moreirův centr a následně zakončil brejk obloučkem přes vyběhnutého brankáře. Šulc zaznamenal druhý dvougólový zápas v ročníku a ve francouzské lize má na kontě pět zásahů. V celé soutěži jsou na tom lépe jen tři střelci.
Lyon ale vysoké vedení prohospodařil. V 61. minutě ho oslabil vyloučený Vinícius a záhy snížil těžkým volejem Camara. Poměr sil se srovnal po druhé žluté kartě pro De Smeta, v 77. minutě však snížil dalekonosnou trefou Kabbál a šest minut před koncem uzavřel skóre tečovanou střelou Marchetti. Střídající záložník se prosadil ihned po svém nástupu na hřiště.
Paris St. Germain remizoval už potřetí z posledních čtyř kol. Úřadující šampiony Ligy mistrů sice poslal do vedení v 59. minutě z dorážky Mendes, o dvě minuty později ale srovnal výstavní ranou Igor Silva.
Zaváhání lídra mohl využít Lens, dosud druhý tým tabulky ale prohrál 0:2 v Metách a na Pařížany ztrácí dva body. Posun na první místo o skóre před PSG "odmítla" i Marseille, která doma po dvou gólech osmnáctiletého útočníka Vaze sahala po vítězství nad Angers. V šesté minutě nastavení ale srovnal na 2:2 Camara.