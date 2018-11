Bez práce je nejméně lidí od června 1997, nezaměstnanost může ještě klesnout

8:30

Úplné výsledky úterních kongresových voleb stále nejsou k dispozici, v některých státech je výsledek velmi těsný a hlasy se stále počítají. Pozornost je podle agentury AP upřena hlavně k senátním volbám na Floridě a v Arizoně. Pokud by tam zvítězili republikánští kandidáti, převaha jejich strany ve stočlenném Senátu by byla ještě výraznější. Zatím by tam mohli republikáni získat 53 křesel.