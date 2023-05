Bachmut je jen v našich srdcích, pravil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli nepřímo přiznal, že město Bachmut Ukrajinci ztratili.

„Bachmut je jen v našich srdcích,“ řekl jen několik hodin poté, co ruské ministerstvo obrany oznámilo, že se města na východě Ukrajiny zmocnily jednotky Wagnerovy soukromé armády s podporou vojáků ruské armády.

Zelenskyj před jednáním s americkým prezidentem Joem Bidenem v Hirošimě podle agentury AP reagoval na otázku novináře, zda byl Bachmut dobyt. „Pane prezidente, je Bachmut stále v ukrajinských rukou? Rusové oznámili, že Bachmut dobyli.“

„Myslím, že není… Musíte pochopit, že tam už nic není, (Rusové) všechno zničili,“ oznámil v projevu po boku amerického prezidenta Joea Bidena na summitu skupiny G7 v japonské Hirošimě.

Zelenskyj přirovnal Bachmut k tomu, jak vypadala japonská Hirošima poté, co na ni koncem druhé světové války Spojené státy svrhly jadernou bombu. Snímky zničené Hirošimy mi rozhodně připomínají Bachmut a další podobná města. Nic živého tam nezůstalo, všechny domy byly zničeny,“ řekl prezident.

Zelenského mluvčí Serhij Nikiforov později sdělil, že odpověď byla „špatně pochopena“. Ukrajinští vojáci v Bachmutu podle něj stále bojují. Zelenskyj podle mluvčího svou odpovědí mířil k ruským výrokům o dobytí města, ne k původní otázce.

Sám Zelenskyj později novinářům na G7 sdělil, že ukrajinské jednotky v Bachmutu stále „plní důležité úkoly“.

Ruské ministerstvo obrany ale v neděli oznámilo, že Bachmut je zcela v ruských rukou: „Bylo dokončeno osvobození Artěmovsku,“ píše v jeho prohlášení, které zmiňuje sovětský název města Artěmovsk.

Podle analytiků je však nepravděpodobné, že by ruské vítězství v Bachmutu zvrátilo průběh války. „Dobytí poslední zbývající půdy v Bachmutu není takticky ani operačně významné,“ napsal v sobotu pozdě večer washingtonský think tank Institut pro studium války (ISW).

„Převzetí města neposkytuje ruským silám operačně významný terén k dalšímu vedení útočných operací ani k obraně proti případným ukrajinským protiútokům,“ upozorňuje ISW.

Ukrajinci dostanou stíhačky F-16

Zelenského komentář následoval poté, co Biden oznámil další pomoc Ukrajině ve výši 375 milionů dolarů, která zahrnuje více munici, dělostřelectvo a bojová vozidla.

