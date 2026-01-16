Babišova vláda hlasy všech svých poslanců i přes kritiku opozice získala důvěru
16. 1. 2026 – 6:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koaliční vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů vedená předsedou ANO Andrejem Babišem dnes večer získala důvěru Sněmovny.
Hlasovalo pro ni všech 108 koaličních poslanců. Proti kabinetu se vyslovilo 91 přítomných zákonodárců z opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Nehlasovala poslankyně STAN Barbora Urbanová, která se ze sněmovního jednání omluvila ze zdravotních důvodů. Poslanci rozhodli o vyslovení důvěry po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu.
Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Babiš ocenil, že se podařilo získat hlasy všech koaličních poslanců a ujistil, že jeho vláda ví přesně, co má dělat. Opozice naopak označovala vládu za slabou a hnutí SPD za proruské.
"Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika. Prostě, aby se naše země stala inspirací ostatním zemím a tím nejlepším místem pro život na celé planetě. A mě to tak baví, že se to ujalo, ta planeta," ujistil Babiš hned v úterý v úvodu jednání. Zopakoval, že jeho vláda například nepřijme euro a bude bojovat se šedou ekonomikou například obnovením elektronické evidence tržeb, ale v pokročilé podobě.
Předseda SPD Tomio Okamura řekl mimo jiné, že vláda bude vládou zdravého rozumu. Předseda Motoristů Petr Macinka hovořil například o návratu národního zájmu do centra zahraniční politiky.
Odpůrci vlády z řad opozice poukazovali často na to, že vláda na splnění svých slibů nebude mít dost peněz a bojem se šedou ekonomikou požadovaný objem peněz nezíská. Poukazovali i na to, že Babiš a předseda Sněmovny a šéf koaličního SPD Okamura čelí trestnímu stíhání a Sněmovna bude rozhodovat o jejich vydání.
Místopředseda ODS Martin Kupka shrnul první měsíc Babišovy vlády slovy "chaos, rozvrat a kabaret". Kabinetu podle Kupky chybí strategie, místo politiky nabízí jen politický hluk. Babišova vláda nabízí jen krátkodobé populistické sliby, zadlužování příštích generací kvůli výdajům v řádu až 190 miliard korun ročně, míní.
V podobném duchu vystoupili i předseda lidoveckých poslanců Tom Phillipp, šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, podle níž Česku povládne kabinet stagnace až destrukce, a předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Podle něho budou poslanci jeho strany hlasitou konstruktivní hodnotovou opozicí.
Babišova vláda není kompletní a má aktuálně 15 členů, o dva méně než někdejší kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 po odchodu Pirátů. S pirátskými ministry byl 18členný.
Členů současné vlády za ANO je devět, za SPD tři a za Motoristy rovněž tři v souvislosti s tím, že prezident Petr Pavel nechce jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ministerstvo provizorně vede ministr zahraničí a předseda Motoristů Macinka.